年末聚餐快卡位！momo「美食票券」銷售狂飆130% 「人氣套餐券」年增27%稱霸

▲momo看準聚餐需求升溫，12月將推出《餐旅大放送》，匯集310個品牌、超過3,500項餐券全面3折起

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】歲末聚餐潮提前升溫！近期不少民眾開始規劃尾牙、聖誕聚會與跨年行程，帶動站上餐飲票券買氣全面衝高。momo分享，近一個月「票券」相關搜尋量突破 10 萬次，「美食票券」銷售較上月大增 130%，成為年底最熱門的採購商品之一。觀察熱銷品項，以「連鎖品牌套餐」與「星級飯店 Buffet」最受歡迎，「先買券、後聚餐」的彈性安排，讓消費者能提前卡位熱門時段、又能享有較優惠的價格。看準聚餐需求持續升溫，momo 12 月將推出《餐旅大放送》，匯集 310 個品牌、超過 3,500 項餐券 3 折起，預期將再掀一波餐券搶購熱。

▲【圓山大飯店】松鶴廳 平日午餐晚餐餐券2張組，原價2,800，特價2,340

momo表示，隨著部門聚餐、尾牙、聖誕與跨年等活動陸續啟動，餐飲票券需求正進入全年最高峰。從站上銷售來看，「套餐類」票券今年年增達 27%，一舉衝上銷售冠軍；「吃到飽」品項同樣買氣強勁，在物價走升的環境下，能一次吃到多樣菜色、又適合多人聚餐的 Buffets 最受團體客青睞。

今年美食票券陣容也持續擴大，從牛角燒肉、雞湯大叔，到 FamilyMart、萊爾富等超商票券都加入行列；初韻、Mr.Wish等手搖飲品牌也同步上架。momo表示，從精緻餐廳到日常消費，平台正逐步形成更完整的「餐券生態系統」，讓消費者不論是公司聚會、好友小聚或日常小確幸，都能在一站內找到適合的選項。至於熱銷榜前段班依舊由麥當勞、王品集團、星巴克等長青品牌領跑，展現穩定的市場吸引力。

▲【新板希爾頓酒店】悅市集自助式午或晚餐，原價1,698，特價799

年底不只聚餐要卡位，連送禮也越來越講求速度與心意。市場調查顯示，台灣電子票券使用率已達 74%，其中「轉贈/贈禮」已成主要使用情境之一，票券從過去的「自己用」悄悄進化為最受歡迎的「社交小禮」。momo分享，電子票券因具備「即買即收、線上兌換、可直接轉贈」等特性，只要一封 e-mail 或一張截圖，就能把餐券送到好友手上，對方憑 QR Code 即可到店使用，無紙本、免運送，也不怕遺失，實用又帶有剛剛好的心意。