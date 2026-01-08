年末聚餐怎麼吃最划算？乾杯和牛299元起，原燒、和牛涮最長吃到5小時

（圖／乾杯集團提供）

燒肉控有福了！乾杯集團旗下指標品牌「乾杯燒肉居酒屋」大改版，推出百樣餐點的全新菜單；王品集團旗下「原燒 日式燒肉」則是在離峰時段延長用餐時間，讓你吃得更划算！

作為引領台灣燒肉文化的指標品牌，「乾杯燒肉居酒屋」在邁入第26年之際，選擇進行史上最大規模的品牌改版。這次不只是換菜單，而是從營運思維、價格結構到消費體驗的全面重整。最具象徵性的轉變，莫過於正式告別陪伴多年的「8點乾杯」活動，轉而聚焦「好吃、便宜、快速、好玩」四大核心價值，回應當代消費者對時間效率與性價比的高度期待。

乾杯集團董事長平出莊司直言，在人力成本高漲、年輕世代重視TP（時間效率）與CP（性價比）的市場環境下，品牌必須更務實。透過平板點餐、流程精簡等方式提升效率，省下來的成本直接反映在價格上，形成品牌、員工與顧客的三贏局面。

（圖／乾杯集團提供）

此次乾杯全新菜單共推出百款餐點、12大類別，並簡化為399、299、199、99元四大固定價格帶，點餐體驗就像逛選物店般自由有趣。最大亮點，無疑是大幅降低和牛的入手門檻。

過去動輒高價的頂級肉品，如「A5日本宮崎和牛沙朗」、「澳洲和牛橫膈膜」通通壓在399元價格帶；「A5日本和牛上等赤身」與人氣「厚切牛舌排」則只要299元。即便是赤身部位，也由專業鑑定職人依「乾杯規格」嚴選，顛覆傳統對赤身乾柴的印象，保有柔嫩口感與細膩油花。

配菜同樣不只是陪襯，從和牛油麻婆豆腐、膠質滿滿的牛筋麵，到加入跳跳糖雪貝甜點，讓整場用餐更像一場味覺探險。

在飲品策略上，乾杯同樣貼近Z世代的生活態度。檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等五款人氣酒款，推出「環保續杯」制度，首杯99元、續杯沿用同一酒杯僅49元，不只省錢，也透過減少清洗用水實踐環保，讓微醺變得更有時代感。

（圖／乾杯集團提供）

另外，王品集團旗下的原燒與和牛涮，則從「用餐時間」下手，為吃到飽族群創造最大價值。「原燒 日式燒肉」在部分門市調整為半自助吧後，營業額平均成長8成，也因此再加碼推出離峰時段延長用餐。即日起至年底，週一至週五下午1點半後入店，就能一路吃到下午5點，最長210分鐘。搭配北海道干貝、奶油蒜味牛舌、薄切帶骨牛小排等99元起的極上三味加購，以及會員專屬海鮮拼盤，讓「慢慢吃」成為一種奢侈享受。

愛吃鍋的夜貓族也沒被忽略！「和牛涮」指定門市在6月底前，週一至週四晚間9點後入店，就能一路涮到凌晨2點，最長5小時的戰線，幾乎重新定義了深夜聚餐的可能性。

（圖／王品集團提供）

