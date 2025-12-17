年末聚餐推薦（下）／極鐵板燒斥資6千萬打造宇宙級空間！從全包廂式不限時體驗到KTV歡唱 一站搞定節慶派對

2025年6月開幕的「極鐵板燒」餐廳，主打全包廂式、KTV歡唱與餐期不限時，加上提供極具佈置彈性的用餐空間，深受重視儀式感的族群喜愛。

今年6月在台北捷運信義安和站附近新開幕的「極鐵板燒」，在網紅圈裡掀起的話題絕不只是美味料理！老闆Jason斥資6千萬元裝潢，以宇宙、星空與金木水土的元素為靈感，打造6間獨立包廂，每間都配備投影幕與卡拉OK，不僅適合商務簡報，也能變身看球包廂，聚餐、慶生、求婚更是一站式搞定。

Jason本身就是跨界老手，從日本引進勞斯萊斯、賓利等名車，也舉辦德州撲克比賽，更投身科技業，對極致體驗的追求，完全延伸到他的餐飲事業。他觀察到，疫情後包廂需求大增，因此決定採全包廂式設計。

踏上通往地下1樓的階梯，天花板的投影幕讓人彷彿在宇宙航行。

走下階梯後映入眼簾的是在黑暗中透著光芒的葡萄酒牆。

Jason的理念很簡單：「好吃是基本門檻，但還要覺得好玩，讓吃飯成為多感官享受。」因此極鐵板燒最受客人讚譽之處，就是餐期不限時、不翻桌，晚餐時段甚至可從下午五點半一路吃到十點，讓一群好友在私密空間徹底放鬆。

除了包廂用餐空間，餐廳還打造一處公共空間，讓席間需要安靜空間講電話、談公事的客人，能有獨立區域；後方的月球造型燈飾，也是許多客人最愛打卡拍照的裝置。



