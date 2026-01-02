年末聚餐提案！冬季限定料理＆優惠，星胡同、四代目菊川、一幻拉麵開吃

（圖／橘焱胡同提供）

橘焱胡同集團看準年終聚餐旺季，一口氣集結旗下「星胡同」、「胡同燒肉」、「四代目菊川」與「一幻拉麵」四大品牌，同步端出冬季限定料理與年末回饋活動，讓不同人數、預算與用餐情境，都能找到剛剛好的選擇。從以海膽、和牛堆疊奢華層次的星級燒肉饗宴，到適合包場暢飲的職人燒肉、象徵好運團圓的炭火鰻魚御膳，再到年輕族群最愛的蝦味系拉麵與雙人套餐，橘焱胡同用料理串起聚會的溫度，也替忙碌一整年的年末時刻，留下值得細細品味的相聚記憶。

星胡同

「STAR HUTONG 星胡同」以創新燒肉美學結合「航線料理」概念，帶領年末聚餐的饕客展開一場星級饗宴。冬季推出的全新套餐，由「炙燒和牛塔塔佐海膽」揭開序幕，旬味海膽的鮮甜與和牛油脂交織，為這趟味蕾航程展現風味與口感的層次美學。

三款星饗宴套餐兼顧不同聚餐需求，包含4,680元「江戶之星壽喜燒」，以及每套6,666元「天守牛盛套餐」與「牛氣烘烘套餐」都能感受到職人精準的刀工與火候掌握，每一口都是頂級享受，讓宴請更值得細細款待。

為與賓客同迎接新年，推出「星胡同迎新尊饗回饋」活動，即日起至2026年1月26日止，凡單筆消費滿5,000元，即贈9折回饋券乙張；消費滿8,888元並完成指定活動貼文分享，可再獲得市價2,500元的「北海道直送海膽乙盒（250g）」或「日本和牛菲力牛排（130g）」二擇一。

（圖／橘焱胡同提供）

胡同燒肉

向來是企業包場與部門聚餐熱門選項的胡同燒肉，於歲末檔期推出海膽系列新品─滿溢海膽鮭魚卵、贅澤海膽丼、御作炙燒海膽豚，三道新品皆採每日限量供應，不僅適合聚餐時多人分食，更展現款待賓客時的細膩心意與服務質感。

為滿足聚會時要「吃得熱鬧、喝得盡興」的氛圍，胡同燒肉同步祭出桶裝生啤回饋方案，即日起至2026年1月29日，平日周一至周四單筆消費滿3萬元，即可獲贈10公升桶裝生啤酒（約20杯）。

四代目菊川

名古屋鰻魚名店「四代目菊川」，以職人炭火燒鰻工法深受饕客青睞。歲末推出期間限定「鰻滿雙人御膳」，集結明太子鰻三吃、魚卵鰻魚丼與白燒鰻魚等多道美味料理，滿足家庭聚會、商務用餐的年終團聚需求。為迎接新年到來，四代目菊川舉辦「鰻滿好運祈福」，即日起至2026年1月31日，單筆消費滿2,000元即可參加「好運鰻滿抽大吉籤」，人人有獎，象徵來年運勢百分百如魚得水。

（圖／橘焱胡同提供）

一幻拉麵

深受年輕族群喜愛的北海道蝦湯品牌「一幻拉麵」，於歲末推出多款蝦味新品，主打以招牌甜蝦湯頭搭配炙燒黑虎蝦的「真蝦拉麵」，每碗售價420元。台北信義店更加碼推出吸睛的「蝦蝦霜淇淋」，鹹甜交織的口感為餐後增添驚喜。凡單筆消費滿NT$600（含）即可參加好運籤抽獎，還有機會免費吃拉麵，活動只到2026年1月31日。同時推出優惠價699元的「炫 FOOD 雙人餐」，快約好友「蝦」在一起，開心迎新年。

（圖／橘焱胡同提供）

