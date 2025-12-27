年末聚餐旺季 心血管、腸胃拉警報

「明明只吃了一頓大餐、喝了點酒，怎麼突然心跳加速、胸悶想吐」？年末聚餐旺季，無論是跨年連假，還是尾牙宴，甜食暴增、酒精攝取過量、作息日夜顛倒，正悄悄成為健康殺手。專家指出，每年12月到1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是腸胃發炎、自律神經失調、甚至心律不整的警訊。

美兆健康管理機構台北美兆診所醫師林素菁指出，每年12月到1月，是心血管與腸胃急症就診的高峰期。年末常見甜食、酒精、熬夜的3連擊。當甜食過量，胰島素震盪，腸胃黏膜就會受損，出現腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。

另外，酒精會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常與脫水狀況，特別危險的是已有高血壓、心律不整病史者。而熬夜加班、應酬則會導致自律神經錯亂、免疫力下滑，不只影響精神，還會使身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接踵而來。

林素菁說，許多人在年末作息大亂，有可能引發心血管或消化系統發炎、缺血、甚至潛在中風或心肌梗塞的徵兆。若有心跳過快（大於120次／分鐘）或明顯心悸，連續性胸悶、胸痛，劇烈上腹痛、黑便、嘔吐，持續頭暈、冒冷汗、站不穩，極度倦怠感合併吞嚥困難或無法進食，就應就醫。

不少人撐到放假就報復性熬夜、暴飲暴食，但身體無法立即修復，林素菁建議，不妨在節慶空檔期間安排至少3天的清淡飲食、充足睡眠，並適當排解壓力，戒酒限糖，為新年的健康打好底子。（禁止酒駕 喝酒不開車）