年末聚餐注意！饗賓集團5品牌全漲 饗饗、旭集漲幅5.2％

年末聚餐守荷包！饗賓餐旅集團宣布，2026年元旦起同步調漲旗下5品牌價格，含「饗饗」、「旭集」、「URBAN PARADISE」、「果然匯」與「饗食天堂」，漲幅落在3.3％至5.2％間。

饗賓餐旅集團旗下5品牌將於2026年元旦起調價，平均漲幅最高達5.2％。圖為 URBAN PARADISE 信義店。（圖／資料照／翻攝自饗賓餐旅集團官網）

據了解，饗賓餐旅集團本次調漲，是近年少見的大規模調價，將影響多數餐期。由於餐飲業的原物料、能源、人事支出等方面成本出現階段性上升，雖已藉採購整合、流程調整等方式吸收衝擊，但為保營運品質和菜色供應穩定，最終選擇調價。

旗下各品牌漲幅方面，以高端自助餐定位的「饗饗」、「旭集」，以及新品牌「URBAN PARADISE」最高，2026年1月1日起，假日午餐自1690元漲至1790元，假日下午餐由1390元漲至1490元，假日晚餐1990元漲至2090元。平日餐期部分，午餐1390元漲至1490元，晚餐1690元漲至1790元，下午餐則維持1090元不變。整體價格上調100元，平均漲幅5.2％。

「饗食天堂」本次平均漲幅3.3％，為5個影響品牌中漲幅最小者。圖為饗食天堂信義店。（圖／資料照／翻攝自饗賓餐旅集團官網）

同時，最多連鎖據點的「饗食天堂」經調價後，假日午餐998元漲至1028元，假日下午餐898元漲至928元，假日晚餐1098元漲至1128元，平日午餐898元漲至928元，平日下午餐728元漲至758元，平日晚餐998元漲至1028元。整體價格上調30元，平均漲幅3.3％，為調漲5品牌中漲幅最小者。

此外，蔬食自助餐「果然匯」也達平均調幅3.7％，分別為假日午餐688元漲至718元，假日晚餐同漲至718元，平日午餐608元漲至638元，平日晚餐同漲至638元。

饗賓集團自2023年起陸續微調價格，確保餐飲體驗和服務品質，像是「果然匯」為因應成本，2023年起多次調價，上次調整狀況為2025年2月平日的午餐、晚餐各加價20元，另「饗饗」、「旭集」2024年8月平日下午餐調價至1090元，「饗食天堂」2025年元旦全面調漲30元等。預計市場將逐漸關注，饗賓集團本次調價會否帶動其他同型態餐飲品牌動向有變，以及消費者選擇會否因此有所影響。

