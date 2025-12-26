年末聚餐當心RSV 嬰幼兒「濃痰塞氣管」恐致命

年末聚餐聚會變多，不少家長也規劃帶著家中寶貝出遊，但要注意在人潮擁擠、互動頻繁的場合中，隱形殺手「呼吸道融合病毒」（RSV）也在伺機而動，其傳染力甚至是流感的兩倍以上。

幼兒殺手！RSV入冬升溫 傳染力是流感2倍

跨年晚會到農曆春節的團圓時刻，許多場合都屬於人潮擁擠或互動頻繁的環境，因此要特別小心，隱形的健康殺手「呼吸道融合病毒」（RSV）。

專家分享，一對30週早產兒雙胞胎，媽媽原以為孩子出生時已打過短效型單株抗體，應該沒問題，但沒想到寶寶在10個月大時，因保護力衰退，正巧遇上病毒流行期，兩個寶寶接連感染RSV而住院。其中一名寶寶喘鳴非常嚴重，痰液阻塞，甚至需要使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一週，讓媽媽看了非常心疼。

廣告 廣告

醫生提醒，RSV的傳染力非常驚人，大約是流感的兩倍以上。特別是在群聚環境中傳播能力更強，一名感染者在密閉空間中可能傳染給大約五個人。

此外，嬰幼兒因氣管細小，一旦感染很容易造成嚴重的呼吸道阻塞，這種痰黏性極強，像拔絲地瓜一樣牽絲，甚至可能造成寶寶臉紅、脖子腫、嘴唇發紫，特別是曾感染RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險，是未感染者的三倍，專家也提醒家長，要特別注意防護。

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

寶寶眼睛霧霧的？醫示警：「這些徵兆」恐是先天白內障 爸媽最易忽略

「咔嗒」一聲不能忽略！嬰幼兒髖關節發育不良 早期發現可免開刀

金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報