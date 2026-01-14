年末聚餐血糖危機！無症狀也傷心腎 醫警告「無聲殺手」恐健檢才知

年末尾牙與聚餐頻繁，不少上班族的作息與飲食變得不規律。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影醫師提醒，這段時間正是血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能在年度健檢中意外發現罹患糖尿病。

年末尾牙與聚餐頻繁，不少上班族的作息與飲食變得不規律。（圖／AI生成）

40 歲的王先生是科技公司工程師，平時工作忙碌、三餐不定時，幾乎沒有運動習慣。近期公司例行健康檢查顯示，他的空腹血糖高達 185 mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達 9.2%（正常值 <5.7%）。

江珠影醫師表示，許多人在初期可能沒有典型症狀，如口渴、頻尿、體重下降或視力模糊，但高血糖已悄悄損害血管與器官。許多患者誤以為「沒症狀就沒事」，卻可能已在不知不覺中影響心臟與腎臟健康。

血糖過高，為何會「傷心」又「傷腎」？

長期高血糖會讓血液像「糖水」般流經全身，與血管壁及蛋白質產生「糖化作用」，造成血管硬化、慢性發炎，增加心臟與腎臟負擔。

江珠影醫師說明，血糖控制不佳會加速血管老化、變狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高 2 到 4 倍。腎臟方面，高血糖會使腎臟過勞，初期可能僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重時甚至需要洗腎。

看不見的「無聲殺手」，即時掌握成為管理關鍵

糖尿病常被稱為「無聲殺手」，因為早期多半沒有明顯警訊。許多患者如王先生，往往是在健康檢查中才發現血糖異常。江珠影醫師指出，血糖失控的危險在於它會在不知不覺中傷害血管與器官，即使沒有口渴、頻尿或胸痛等典型症狀，心血管阻塞或腎功能下降可能早已悄悄發生，直到病情惡化才察覺問題。

江珠影醫師進一步說明，糖尿病管理最困難之處在於血糖波動不易察覺，僅靠零星測量難以掌握全貌。近年發展的連續血糖監測（CGM），可 24 小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，讓血糖管理與治療調整更精準，也有助降低心臟與腎臟併發症風險。

不只是吃藥，控制血糖的五大生活要點

除了藥物治療，穩定血糖還需要生活型態的全面管理，江珠影主任提供五大重點，幫助穩定血糖、降低心腎併發症風險：

規律檢測、及早發現

飲食均衡、控制份量

維持體重、規律運動

按時服藥、遵循醫囑

戒菸限酒、控制三高

健康從血糖管理開始，別讓隱形危機找上門

糖尿病的治療，不只是把血糖數字降下來，更是長期且全面的健康管理。江珠影醫師指出，即使沒有明顯不適，也不能掉以輕心。透過定期檢查、及早介入及持續控制血糖，才能遠離糖尿病威脅，健康過好每一天。

年底尾牙與聚餐頻繁，江珠影醫師強調，這段時間容易攝取高油高糖食物，並伴隨酒精或作息不規律，對血糖控制是一大挑戰。建議民眾：聚餐時注意控制份量、避免過量甜點與酒精，並盡量維持運動習慣，才能既享受美食，也守護血糖健康。

