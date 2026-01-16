年末聚餐血糖失控高峰期！40歲男糖化血色素飆9.2%

年末尾牙與聚餐頻繁，不少上班族作息與飲食變得不規律。亞東醫院新陳代謝科主任江珠影提醒，這段時間正是血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能在年度健檢中意外發現罹患糖尿病。

年末尾牙與聚餐頻繁，是血糖容易失控的高風險期，部分原本沒有症狀的人，也可能意外發現罹患糖尿病。（示意圖／Pexels）

40歲的王先生是科技公司工程師，平時工作忙碌、三餐不定時，幾乎沒有運動習慣。公司例行健康檢查顯示，他的空腹血糖高達185 mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更高達9.2%，遠超過正常值5.7%以下的標準。

江珠影表示，許多人在初期可能沒有典型症狀，如口渴、頻尿、體重下降或視力模糊，但高血糖已悄悄損害血管與器官。許多患者誤以為「沒症狀就沒事」，卻可能已在不知不覺中影響心臟與腎臟健康。

江珠影主任指出，糖尿病需長期、全面管理。透過定期檢查與血糖監測，即早掌握健康，守護心腎與全身。（圖／亞東醫院）

長期高血糖會讓血液像「糖水」般流經全身，與血管壁及蛋白質產生「糖化作用」，造成血管硬化、慢性發炎，增加心臟與腎臟負擔。江珠影說明，血糖控制不佳會加速血管老化、變狹窄，增加心絞痛、心肌梗塞及中風風險。研究顯示，糖尿病患者死於心血管疾病的機率比一般人高2到4倍。

腎臟方面，高血糖會使腎臟過勞，初期可能僅有尿蛋白微量，隨病程進展可能導致腎功能下降，嚴重時甚至需要洗腎。江珠影指出，血糖失控的危險在於它會在不知不覺中傷害血管與器官，即使沒有胸痛等典型症狀，心血管阻塞或腎功能下降可能早已悄悄發生。

江珠影主任提醒，血糖波動不易察覺，透過連續血糖監測儀可即時掌握變化，更能精準管理血糖。（圖／亞東醫院）

江珠影進一步說明，糖尿病管理最困難之處在於血糖波動不易察覺，僅靠零星測量難以掌握全貌。近年發展的連續血糖監測（CGM），可24小時即時記錄血糖變化，協助找出餐後高血糖、夜間低血糖及飲食、運動對血糖的影響，讓血糖管理與治療調整更精準。

江珠影提供穩定血糖的五大重點，建議40歲以上成人定期健康檢查，有家族史、肥胖、高血壓或高血脂者需特別注意。飲食方面應減少含糖飲料與精緻澱粉，多攝取高纖蔬菜與全穀類。每週至少150分鐘中等強度運動，可改善胰島素敏感度。現代糖尿病治療不僅降血糖，部分新型藥物還能降低心臟衰竭與腎功能惡化風險，患者應按時服藥、遵循醫囑，並戒菸限酒、控制三高。

