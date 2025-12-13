年末聚餐限定服務！北捷貼心推出「嘔吐袋」 網笑稱：尾牙噴射季要來了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

2025年即將迎來尾聲，各公司的年末聚餐、尾牙也即將到來。台北捷運也跟著推出隱藏版貼心服務。有網友分享，日前在捷運站看到可自行取用嘔吐袋的告示牌時，就知道年末的「尾牙噴射季」要來了，貼文一出，引起網友熱議。

2025年即將迎來尾聲，各公司的年末聚餐、尾牙也即將到來。台北捷運也跟著推出隱藏版貼心服務。（圖／台北捷運官網）

一名網友在Threads上發文分享，當他經過南港展覽館捷運月台時，看到旁邊擺著「嘔吐袋」請自行取用的告示牌時，就知道年末尾牙即將到來，原PO還幽默形容為「尾牙噴射季」，笑翻大批網友。

實際上，北捷其實早在去年就曾推出此項服務，當時也備受乘客好評。如搭乘捷運時身體不舒服想嘔吐時，只要到詢問處皆可提供嘔吐袋供乘客使用。若吐在車廂內，請盡速告知車站人員或按壓對講機告知清潔人員。

此次在年末看到此項服務出現在各個捷運站時，不少網友紛紛留言表示：「可以感覺到清潔人員的崩潰」、「今天看到還想說捷運怎麼這麼貼心，原來是尾牙要到了啊…」、「尾牙館的必備品」、「看來是為了年底尾牙做好萬全準備了，嘔吐不落地」。

尾牙季到來，北捷在許多車站準備了嘔吐袋供乘客使用。（圖／資料照）

