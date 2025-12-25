年末聚餐、寒流雙重夾擊 心血管恐撐不住死亡率飆3成

隨著歲末年初的聖誕、跨年及尾牙接連到來，火鍋、烤肉與甜點等高油高脂飲食頻率大幅增加。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬季是心血管疾病的高發期，根據研究數據顯示，在寒流或連日低溫的環境下，心血管疾病的死亡率可能比平時高出32%。這主要源於低溫造成的血管收縮與高脂飲食導致的血脂波動，雙重壓力下使得心血管系統負荷倍增，若平時輕忽血脂管理，恐在歡慶佳節時面臨健康危機。

氣溫每降1度死亡風險即升

曾國翔醫師表示，年末的兩大健康挑戰，首先是聚餐帶來的血脂隱憂，火鍋湯底、炸物、濃湯及內臟料理含有大量飽和脂肪，頻繁攝取會讓三酸甘油脂上升，並增加血液濃稠度。其次是冷空氣的偷襲，氣溫每降低1°C，心血管疾病的發生率就會上升約1.2%，死亡風險則提升1.6%。低溫會使交感神經活性上升，造成血管收縮與血壓升高，特別是原本血脂管理不佳的民眾，血管在冷熱交替間更容易發生劇烈震盪。

掌握護心三大核心策略

面對冬季威脅，曾國翔醫師，在飲食方面應優先選擇清蒸或汆燙料理，聚餐時多搭配蔬菜、海鮮及豆製品，減少高脂肪內臟與油炸物攝取。保暖則是提升循環的關鍵，外出時必須穿戴足夠的防寒衣物，避免血管因溫差過大而收縮，聚餐後透過適度散步或伸展，也能有效減輕血管壓力。針對現代人忙碌且飲食不規律的特性，醫師也建議可以透過適當的營養素補充，協助維持血脂穩定並強化身體代謝。

適當營養補充幫助心血管健康

在心血管管理的營養素選擇上，曾國翔醫師指出，納豆能幫助維持體內循環順暢，紅麴則能抑制膽固醇合成酵素的作用，從源頭降低膽固醇生成。若能適時搭配輔酵素Q10，更能有效支持身體的新陳代謝與循環機能。此外，針對冬季常見的手腳冰冷或末梢循環不佳，可多攝取抗氧化的食材，或是補充相關營養素。透過科學化的營養管理，民眾能在寒冬中為健康奠定良好基礎，安心迎接新的一年。