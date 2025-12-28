年末聚餐一攤接一攤？中醫提醒：冬天是調脾胃關鍵期 揭正確養生吃法

年末聚餐大魚大肉、甜點紅酒樣樣來，中醫提醒冬季飲食宜不過量、少冰冷，避免脾胃負擔過重。（圖片來源／freepik）

每到歲末，街頭巷尾開始瀰漫著聖誕的氣氛，無論是閃爍的燈飾，還是飄著肉桂香氣的甜點，都是節慶的標誌。儘管聖誕節是源自西方的節日，但對於生活在台灣的我們來說，也是一個親朋好友相聚的好時機。

冬日團聚吃得巧

年末聚會總是少不了烤肉、甜點、紅酒等豐盛料理。然而，大吃大喝的同時，也常讓我們的脾胃「拉警報」：脹氣、消化不良、胃酸逆流、口乾口苦、甚至影響睡眠與氣色。

中醫認為，脾為氣血生化之源，胃為水穀之海，是人體消化吸收的核心；過量飲食、高油高糖的食物會損傷脾胃，導致「食滯」、「氣滯」、「濕阻」，不僅影響腸胃健康，也可能造成心悸失眠、倦怠、情緒不穩等身心反應。

屏東馬光中醫診所林承漢醫師表示，冬季屬「藏」，氣候寒冷、陽氣內斂，是適合調理脾胃、溫養心陽的季節。應以「不過量、忌冰冷、多溫補」為飲食原則，搭配中醫食療的茶飲與湯品，不僅能紓解節慶過食的負擔，更可在寒冬中養心安神、健脾和胃，讓身心回歸平衡。

中醫聖誕節推薦飲品

1. 山楂陳皮茶—大餐後的消膩救星

材料：山楂10克、陳皮5克、紅糖適量

做法：山楂、陳皮先用清水沖洗一下，放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。

功效：山楂有助化食積、促進消化，陳皮理氣和胃，兩者搭配，特別適合節慶時大餐過後，用來幫助消化、減少胃脹、脹氣。

2. 養顏聖誕紅茶飲—溫暖美顏又提神

材料：紅茶包1包、枸杞 1 小匙、紅棗 3顆（切片）、肉桂1小段

做法：紅棗、枸杞、肉桂先用清水沖洗一下，與紅茶包一起放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。

功效：此飲品融合紅茶溫中提神、紅棗補氣養血、枸杞明目養肝、肉桂助陽驅寒，特別適合冬天氣血不足、氣色不佳者。暖身又暖心！

3. 銀耳蓮子雪梨羹—潤肺養顏的滋補甜品

材料：雪梨1顆、白木耳1朵、蓮子1大匙、冰糖適量

做法：將白木耳用水泡發剪成小塊，蓮子洗淨泡軟，雪梨去皮切塊，材料下鍋加水1000ml，開大火煮滾後轉小火續煮1小時，最後加冰糖調味即可。

功效：銀耳潤肺養陰，蓮子健脾安神，雪梨清熱潤燥，特別適合冬季乾燥易咳者，或睡不好、容易心煩者，亦可當作甜點，取代油膩糕點。

山楂陳皮茶、紅棗枸杞紅茶等溫補飲品，有助年末聚餐後解膩、暖胃、促進消化。（圖片來源／馬光中醫診所提供）

中醫講究「順時養生」，冬季正是保養元氣、調理脾胃的關鍵時刻。透過溫補的食材、適量的甜品與茶飲，不僅可以減輕節慶食物帶來的負擔，還能滋養身心，讓家人團聚的時光更加安心又健康。

