年末聚餐、泡湯、住一晚！FunNow下訂3單就能抽iPhone 17 Pro

年末吃喝玩樂，在預約平台「FunNow」下訂3張單就有機會獲得iPhone 17 Pro。（FunNow供圖）

2025年來到尾聲，年末的聚餐、泡湯、短程住宿行程逐漸塞滿行事曆。現在只要透過預訂平台「FunNow」，完成3筆日常娛樂訂單，就有機會抽中iPhone 17 Pro，讓年末不只放鬆身心，還多了一份驚喜。

活動門檻相當親民，不需要刻意大額消費，只要安排一頓晚餐、一場溫泉放鬆或一晚住宿，就能輕鬆累積3張訂單，獲得首張抽獎券；累積到6單，再獲得第2張抽獎券，中獎機率直接翻倍，抽中最新iPhone 17 Pro的機會大幅提升。

在北投的「享溫泉」，能邊泡著白磺溫泉，邊欣賞北投公園的綠意，洗滌疲勞。（FunNow供圖）

至於可以預訂的商家，FunNow提供多個熱門選擇。喜歡療癒系行程的人，可以選擇北投「享溫泉」現代感湯屋，大片落地窗俯瞰公園綠意，泡白磺溫泉放鬆疲勞。

「双吉Teppanyaki」以當季鮮活海產與精緻食材出名，主廚會根據每天漁獲即興揮灑創作料理。（FunNow供圖）

偏愛美食的，像中山區的「双吉Teppanyaki」提供每日漁獲無菜單鐵板料理，每次品嘗都有意外驚喜；想體驗節慶氛圍，台北市「Indulge Bistro創新實驗餐酒館」的米其林推薦菜色和特色茶雞尾酒，絕對是聖誕或跨年聚餐的好選擇。

「Indulge Bistro 創新實驗餐酒館」是全台唯一同時獲得米其林餐盤推介、世界與亞洲 50 大酒吧殊榮的名店。（FunNow供圖）

如果想有微醺夜晚，也推薦大安區的「Bar Mood Taipei 吧沐」及信義區「The Public House」，餐酒搭配講究，氣氛輕鬆，是週末小聚或好友聚餐的理想去處。

「Bar Mood Taipei 吧沐」，不僅調酒工藝精湛，餐點實力更是不容小覷。（FunNow供圖）

從吃喝到住宿，整個年末行程都能在FunNow一站預訂完成，同時順手累積抽 iPhone，讓每一次日常安排都多了額外期待。

