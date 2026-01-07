年末谷底翻身！ 命理師曝大寒開運法 「2生肖」有望中大獎





今年的大寒時間在2026年1月20日凌晨3時59分52秒交節氣，農曆臘月初二。大寒是二十四節氣當中最後一個，接著就是立春過年，每年1月20日或21日前後太陽到達黃經300°時為大寒。命理師柯柏成表示，開運也可以很生活, 只要跟著節氣去走，他點名「2生肖」的人第六感特別準，有機會中大獎！

柯柏成6日在粉專上表示《欽定授時通考》引《三禮義宗》：「大寒為中者，上形於小寒，故謂之大……寒氣之逆極，故謂大寒。」可以見得大寒的特性就是最冷的節氣。所以古時農諺：「大寒不寒，人馬不安。」四時運行就是這個道理，該冷就冷，如果該冷不冷，天地失序就會人馬不安，這是人類對於天地自然運行的學習經驗，即便現在科學到了現代這種程度，天氣預報乃至於自然災害，不要說是失準，都只能說相對的較高機率而已。

到了蛇年的尾端，蛇年犯太歲的生肖這時候就有個轉運的契機，好好把握就可以將未來一年的運氣從谷底翻身，不是下列蛇年犯太歲生肖的朋友也可以嘗試看看給自己一個轉運機會。

生肖虎：刑害太歲

生肖蛇：值(座)太歲

生肖猴：刑破太歲

生肖豬：正沖太歲

以上的生肖就要迎接翻身起飛的機會，在大寒這個節氣裡一直到2026年2月5日立春前，最理想是大寒交節氣當天1月20日，去一個在住家附近，但很少特地去的地方，可能是小公園、特色咖啡廳、餐館等等，會觸發蝴蝶效應式的幸運事件，放慢腳步，觀察細節，並允許自己與環境和人產生微小的、善意的互動，點頭或讓路都算，所謂的「幸運事件」，很多時候是被充分注意和接納的偶然。

1.選擇一個感覺良好的時間，平日特意請假的午後也可以。

2.清空思緒，帶著「探索者」而非「消費者」的心態前往。

3.故意選擇一條從未走過，或很久沒走的側街、小巷，想很久但一直都沒去特色咖啡廳之類。

注意力重置：當去一個熟悉又陌生的地方時，大腦會從“自動導航模式”前往切換到「主動觀察模式」，這樣會注意到更多細節、更多人、更多機會，甚至是圍牆縫裡冒出頭的小草，而這些在日常路徑上是被完全忽略的，不是吸引了幸運，而是睜開了看見幸運的眼睛，用奇門遁甲的術語就是吉方沐氣，現在我們不用這種古老艱澀的詞彙，套用最平常的用語就是如此簡單的開運法。

這個節氣裡因為已經到了年末結算，屬狗的朋友易有替人背責任，而產生無形壓力的狀況，立春前少當和事佬為人調解，一不小心還容易公親變事主，屬馬的朋友要注意因為丑月暗刑的影響，有很多事情原本自己覺得可以的，但實際都超出能力範圍，例如貸款買車之類的，要再三思而行。

屬鼠及豬的朋友第六感特別準，如有夢境可以記下來，裡面有小偏財的密碼，小小簽個幾張樂透有相當高的機率中獎。

