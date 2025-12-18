年末資金調度需求 金融客群快閃信貸3大亮點

遠東商銀Bankee社群銀行推出業界罕見、金融圈近期最受矚目的「金融客群快閃信貸」專案，不論職位、年齡、內外勤，只要符合核貸條件，均可享一段式浮動利率2.23%，申貸金額最低門檻新臺幣100萬元起，至最高700萬元。這波快閃期間自即日起至12月24日止，以因應年末資金調度需求。

「金融客群快閃信貸」專案，三大亮點包括：一、「公平利率」；不看職位、不看內外勤、不看獎金浮動、泛金融業皆可貸，「利率透明、沒有隱形差別待遇」讓金融族群一致視為「真正公平」的信貸方案。二、此次資格不限於傳統金融體系，不論是銀行、金控、證券期貨、保險、金融租賃、保經代、甚至虛擬資產服務業（VASP），皆可享有 2.23% 一段式浮動利率。三、申請、文件上傳、審核、簽約對保皆可在Bankee App完成，無須實地到分行，不受分行營業時間限制。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，金融業界工作型態快速多元化、跨產業流動加速，但對於信貸的需求一直很高，除了本身具備理財觀念，在轉職、調整職涯方向或面臨獎金波動時，需要穩定、可預期的貸款條件。

同時，「泛金融族群」過往常被忽略，但同樣有貸款需求，因此也納入同一利率待遇，更貼近金融職涯趨勢下的真實需求。