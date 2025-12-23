年末質感送禮懶人包！MANO MANO馬卡龍禮盒連法國人都驚豔

「MANO MANO」限量推出的馬卡龍，繪上台灣的大山與原生種植物，質感讓法國人都讚嘆。（1,080元／盒，MANO MANO供圖）

歲末送禮想要兼具質感跟創意，可以考慮台灣手工法式甜點品牌「MANO MANO」，限量的「島嶼之味」馬卡龍新年禮盒，主廚以台灣在地茶葉、水果與可可，呈現島嶼風土特色。這系列馬卡龍還在巴黎巧克力沙龍展亮相，精緻造型與創意風味，驚豔法國人。

禮盒內有5款花卉與4款山形設計，就像微型藝術品。花卉取材自台灣原生植物，如象徵堅韌的阿里山龍膽花、代表光明的太魯閣千里光花，以及台灣特有種猴歡喜，寓意祝福與靈動。

「MANO MANO」 還曾受邀到日本參加「台熊祭」，以充滿台灣味的珍奶印花馬卡龍，呈現台日友好意象。（MANO MANO供圖）

山形則描繪玉山、大霸尖山、雪山、南湖大山等百岳輪廓，手繪金銀細節呈現雲海晨光，9顆馬卡龍每口都帶出茶韻與果香的層次感。口味包括蜜桃高山烏龍、荔枝東方美人、紅心芭樂包種茶等，茶香果甜交織，既優雅又富在地特色。

「旺來山」的「鳳梨酥」酸甜平衡不油膩；「LADY KELLY」的「芋頭布丁鮮奶油蛋糕」吃得到綿密芋泥與滑嫩布丁，「黑絲綢巧克力蛋糕」香甜中還夾帶榛果香。（旺來山、LADY KELLY供圖）

除了馬卡龍，年末送禮還有不少好選擇。嘉義「旺萊山」的鳳梨酥禮盒兼顧美味與環保，全果內餡酸甜平衡，酥香外皮與貓咪造型再生紙盒相得益彰，不僅象徵好運旺來，也傳遞土地與永續理念。

「LADY KELLY」的「芋頭布丁鮮奶油蛋糕」則融合綿密芋泥與滑嫩布丁，少糖配方與輕盈鮮奶油，適合全家同享。「黑絲綢巧克力蛋糕」以濃郁巧克力搭配榛果香與白巧克力爆米花，多層次口感兼具精緻外觀，適合送給巧克力愛好者或聚會分享。

Info

MANO MANO（誠品南西店）

地址：台北市中山區南京西路14號B1

電話：02-2581-0338

營業時間：11：00～22：00，週五、六11：00～22：30。

旺萊山

地址：嘉義縣民雄鄉三興村陳厝寮1-3號

電話：0800-520-796

營業時間：09：00～18：00

LADY KELLY（台北京站店）

地址：台北市大同區承德路一段1號B3

電話：02-2559-0589

營業時間：11：00～21：30，週五、六11：00～22：00。



