年末辦信用卡送大禮 熱門行李箱輕鬆帶回家

聖誕節、跨年消費需求大增，辦張信用卡消費享受高回饋，還能獲得銀行提供的首刷禮。中國信託LINE Pay卡、foodpanda聯名卡新戶享好禮多選1，舊戶辦卡也能獲得額外點數。申辦台新Richart卡、遠銀樂家+卡送即享券，可任選品牌消費。一銀針對iLEO卡、一卡通聯名卡新戶，祭出行動支付與海外消費加碼回饋。

中國信託LINE Pay卡國內外消費送1%、2.8% LINE POINTS，指定通路回饋率高達16%，加上卡面逗趣可愛，發行量已經超過645萬張。即日起透過專屬連結辦卡，新戶核卡30天內累積刷滿888元，可獲24吋行李箱或800元即享券等2選1好禮，舊戶辦卡能領100點LINE POINTS。

廣告 廣告

經常使用美食外送服務，申辦中國信託foodpanda聯名卡，平台消費最高回饋率達5%，相當於每份美食都打95折。即日起至12月底經由指定連結辦卡，新戶核卡後30天內累積刷滿888元享好禮3選1，有飛利浦藍牙電腦音箱、折疊式負離子吹風機、1,200元即享券可選。舊戶辦卡不吃虧，可以賺到100元胖達幣。

台新Richart卡提供權益自選方案，於指定通路刷卡最高贈3.8%台新Point，新戶即日起至12月底於指定網頁申辦台新Richart商務御璽卡，核卡後30天內累積刷滿2,000元贈2,000元多選1即享券，優惠高達100%。

遠銀樂家+卡具有百貨、餐廳、網購等家庭消費通路高回饋特點，點選指定網址前往遠銀官網辦卡，核卡後次月底前刷滿5,000元，贈24吋小胖行李箱、2L氣炸鍋或1,000元即享券等3選1好禮。

一銀力推iLEO卡全新首刷福利，即日起至明(2026)年3月31日新戶透過指定連結辦卡，核卡後60天內刷滿1,000元贈200元即享券，同時申辦iLEO數位帳戶扣繳卡費與電子帳單，核卡後90天內綁定指定行動支付消費、外幣交易均享10%現金回饋。於特定連結申辦一銀一卡通聯名卡，新戶核卡後60天內單筆刷滿1,000元就能入手200元即享券，前往日本、韓國旅遊購物，更加碼至3.5%現金回饋。

原文出處

延伸閱讀