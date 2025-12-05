年末辦信用卡送大禮 熱門行李箱輕鬆帶回家
聖誕節、跨年消費需求大增，辦張信用卡消費享受高回饋，還能獲得銀行提供的首刷禮。中國信託LINE Pay卡、foodpanda聯名卡新戶享好禮多選1，舊戶辦卡也能獲得額外點數。申辦台新Richart卡、遠銀樂家+卡送即享券，可任選品牌消費。一銀針對iLEO卡、一卡通聯名卡新戶，祭出行動支付與海外消費加碼回饋。
中國信託LINE Pay卡國內外消費送1%、2.8% LINE POINTS，指定通路回饋率高達16%，加上卡面逗趣可愛，發行量已經超過645萬張。即日起透過專屬連結辦卡，新戶核卡30天內累積刷滿888元，可獲24吋行李箱或800元即享券等2選1好禮，舊戶辦卡能領100點LINE POINTS。
經常使用美食外送服務，申辦中國信託foodpanda聯名卡，平台消費最高回饋率達5%，相當於每份美食都打95折。即日起至12月底經由指定連結辦卡，新戶核卡後30天內累積刷滿888元享好禮3選1，有飛利浦藍牙電腦音箱、折疊式負離子吹風機、1,200元即享券可選。舊戶辦卡不吃虧，可以賺到100元胖達幣。
台新Richart卡提供權益自選方案，於指定通路刷卡最高贈3.8%台新Point，新戶即日起至12月底於指定網頁申辦台新Richart商務御璽卡，核卡後30天內累積刷滿2,000元贈2,000元多選1即享券，優惠高達100%。
遠銀樂家+卡具有百貨、餐廳、網購等家庭消費通路高回饋特點，點選指定網址前往遠銀官網辦卡，核卡後次月底前刷滿5,000元，贈24吋小胖行李箱、2L氣炸鍋或1,000元即享券等3選1好禮。
一銀力推iLEO卡全新首刷福利，即日起至明(2026)年3月31日新戶透過指定連結辦卡，核卡後60天內刷滿1,000元贈200元即享券，同時申辦iLEO數位帳戶扣繳卡費與電子帳單，核卡後90天內綁定指定行動支付消費、外幣交易均享10%現金回饋。於特定連結申辦一銀一卡通聯名卡，新戶核卡後60天內單筆刷滿1,000元就能入手200元即享券，前往日本、韓國旅遊購物，更加碼至3.5%現金回饋。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
大樂透今晚頭獎1.3億！3星座運勢旺 喜接意外之財
大樂透今（5日）晚間開獎，頭獎上看1.3億元。《搜狐網》命理專欄點名「3星座」運勢大爆發，財運超旺，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
最低$899起開搶！NIKE特賣會Dunk Low、Air Jordan、Blazer超低價，結帳再打79折，必搶名單一次看
這波NIKE最低$899起真的不用猶豫。這篇已經幫你整理好人氣、穿搭、舒適都最強的 NIKE鞋熱門清單，趁品牌日衝一波，錯過真的會捶心肝。Yahoo好好買 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
9-10月發票中獎清冊出爐！高雄麥當勞花38元買冰紅茶成千萬富翁
財政部賦稅署今（4）下午公布114年9-10月期統一發票中獎清冊，本期誕生11位千萬富翁，其中有幸運兒在麥當勞高雄明誠門市僅花費38元買冰紅茶，便抱走千萬大獎。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 67
雙12優惠2025全攻略：iHerb限量品下殺35折、Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。Longchamp話題度超高的美包下殺5折起、Olive Young全年最殺23折up、iHerb限量超殺35折起...「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康。Yahoo夯好物 ・ 11 小時前 ・ 2
泡湯這篇最實用！北投、礁溪、谷關優惠一次看 泡湯最低64折起
冷空氣來襲，北部低溫恐剩12度，不少民眾都在搜尋「北投泡湯」、「礁溪溫泉」、「谷關住宿」等關鍵字，泡湯瞬間成為冬季最熱門的療癒行程，想知道怎麼訂溫泉最划算，這篇整理台灣各地熱門溫泉的優惠，不管是百元泡湯、住宿下殺優惠都有，小資族也能輕鬆享受白磺、青磺、鐵磺等多種泉質，看是想去復古大眾風呂、設計系湯屋，或是直接住進海景湯屋，快筆記這篇優惠泡湯行程！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天
4大超商週末優惠來了！7-ELEVEN黑糖珍珠撞奶買2送2、特大濃萃美式買12送12；全家開心果霜淇淋5支188元，現煮茶原茶買1送1；萊爾富指定泡麵、氣泡水買1送1；OKmart指定餅乾加12元多一件、指定熱飲任選2件99元。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
今彩539頭獎開出3注！獎落這2縣市 大樂透再槓
今彩539今（5）晚獎號開出02、03、16、17、29，派彩結果出爐，頭獎有3注中獎，每注獎金8百萬，分別從台中市「錢大祖彩券行」、「元發彩券行」與台北市的「金沙彩券行」開出。而大樂透本期頭獎再槓，台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
歲末吃鍋！火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜鼎王消費滿額梅花豬買1送1、石二鍋憑券換特色菜品！海底撈、涮乃葉、王品集團...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
趁年末折扣撿便宜！萬元預算送禮推薦：施華洛世奇戒指、手環超美又不貴，小CK人氣包三千有找 | 揪愛Mei
歲末家庭聚會多，長輩親友送禮，或是想要好好慰勞自己，這篇購物達人「揪愛Mei」幫大家做好禮物攻略，蒐羅飾品、包包與時尚配件，還順便幫你控制預算不超過萬元，絕對是超級高CP值，開心又時尚！絕對無法抵擋閃閃發亮的施華洛世奇首飾配件啦～Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 76
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 190
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 4
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 164
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 16 小時前 ・ 58