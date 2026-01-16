年末送禮不知道送什麼？這些保健品，自用送禮都剛剛好！
忙碌又想顧健康？這樣搭配保健食材，養生其實可以很日常
每天忙到下班只想躺平，外食、手搖、宵夜樣樣來，但又開始上網狂搜「養生茶」、「黑豆」、「益生菌」、「鐵」、「膠原蛋白」、「酵母」…如果你也是想好好照顧自己，卻沒時間研究一大堆保健知識的人，其實從幾樣「好準備、好入口」的小東西開始，就能在日常慢慢調整生活步調，不用搞得像在修行。
上班族／久坐族的日常小養生
長時間坐在辦公室、冷氣房喝咖啡、下午又來一杯手搖，一天下來身體其實很有感。如果想用更溫和的方式替自己補充一點營養，可以從沖泡飲品開始調整。
・黑豆粉
$165
「愛饕客【黑豆粉】無糖、青仁黑豆粉，口感自然濃郁～600g」選用非基改青仁黑豆，低溫烘焙後磨成粉，無糖配方讓你想喝濃一點也不會太有負擔，冬天在辦公室泡一杯，穀物香氣很像在喝擂茶，當成下午茶也很實在。
・奇亞籽
$170
如果你喜歡邊喝水邊補點營養，「愛饕客【奇亞籽】顆粒完整品質佳，簡單方便食用的超級食物 鼠尾草子、奇異子、奇亞子」富含膳食纖維與Omgea-3，很適合用常溫水先泡開，或加進蜂蜜水、牛奶、豆漿，變成有口感的小點心。
・康福養身茶包
$180
$200
不想一天都喝有味道的東西，也可以在家或公司放一包「康福養身茶包 Comforting Tea 康福茶 花草茶 茶包 1包(15小包) 薄荷、洋甘菊 【全健健康生活館】」，成分有香蜂葉、迷迭香、薄荷、洋甘菊、檸檬草，熱泡、冷泡都可以，飯後來一杯，幫自己轉換一下工作情緒。
・ 下營區農會 A贏黑豆茶 600g
$160
用茶飲取代部分含糖飲料，「【粒粒飽滿】台南市 下營區農會 A贏黑豆茶 600g 高蛋白低熱量 高蛋白低熱量 黑豆茶 養身茶 農會特產 黑豆」以台南3號青仁黑豆製成，泡開後黑豆香氣明顯，當日常喝水的替代選擇也很適合。
想調整體質、在意日常保養的人
有些人開始注意的是「體質」跟「日常保養」，會開始搜尋益生菌、機能保健品，希望從日常慢慢調整。
・景岳生技 固醣樂ADR-1益生菌膠囊30顆x5
$3,000
以膠囊形式搭配羅伊氏乳桿菌，適合需要在乎平日飲食控制、又想簡單補充保健的人，一天固定時間搭配開水食用就好。
・大研生醫 舒敏益生菌膠囊 30粒/盒
$949
$1320
如果你比較在意整體代謝狀態，這款大研生醫舒敏益生菌膠囊主打調節生理機能、幫助消化道機能與新陳代謝，同樣是膠囊形式，很適合不喜歡粉狀、想快速吞服的人。
・【大醫生技】 德國水解膠原蛋白粉 盒裝30包
$415
$450
在保養外貌這件事上，大醫生技德國水解膠原蛋白粉是很多人會鎖定的選項，單包分裝方便帶出門，加進咖啡、牛奶、果汁裡都不會太搶味，日常保養更容易養成習慣。
3C重度使用者與貪吃族的小幫手
現在不管是上班族、學生還是自由工作者，一天用手機、電腦的時間都很長，加上聚餐、宵夜、下午茶沒少過，久而久之也會開始想找些輔助的小幫手。
・【機能性表示食品】Wellness Navi健康領航 MIEX護眼膠囊 60粒
¥1,680
長時間盯螢幕的人，可以參考「『Wellness Navi』健康領航 MIEX護眼膠囊」，含有葉黃素、玉米黃素與藍莓葉萃取，包裝走簡潔風，很符合日本上班族的使用習慣，出門一小瓶就能照顧每天的3C生活。
・Svelty絲蓓緹 Pakkun派酷恩 3倍糖質分解酵母 100粒
¥3,299
愛吃又常外食的人，可以看看「pakkun派酷恩 分解酵母 加強版」，添加可分解糖質的酵母，並搭配多種植物成分，是不少吃貨會備著的保健品，用餐前後配合自己的生活習慣來安排。
・UHA 味覺糖 補鐵軟糖(葡萄口味) 40粒 20日
¥680
如果平常比較少從食物中攝取鐵質，「2粒可補充鐵質的葡萄口味軟糖補劑」就很適合怕吞膠囊或錠狀的人，當作小零食一樣的形式，輕鬆補充日常可能不足的鐵。
年末送禮還沒頭緒嗎？這些保健小物，自用是日常的隨身應援，送禮則是無負擔的貼心關懷。試著把它們分散在辦公室、家裡或包包裡，不用大費周章改變生活習慣，只要手邊多這一個選擇，你與收到禮物的親友都會發現：原來「養生」真的可以這麼輕鬆地融入日常。
免飛日本、免扛行李！輕鬆把最適合送禮的保健小物帶回家。
讓您省去機票費用及自行搬運勞力。透過 Yahoo 拍賣上的專業代購賣家或特定服務，您能夠更快速、更靈活地購買到日本藥妝店的限定品或熱銷品，同時也可以享有每週二及週末7-ELEVEN超商取貨滿199免運，平日運費僅$38元優惠！
札幌藥妝成立於1972年，除了販售藥品和化妝品，也提供日用品、食品及北海道限定特產等多種多樣的商品。是許多遊客來北海道必逛的藥妝店。首單輸碼【sds500】立減500日圓
