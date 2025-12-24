年末這樣玩！高流「金勾TREE」拍照打卡拿滿優惠、吃必勝客抽東京機票

（圖／高流、必勝客提供）

隨著聖誕節腳步逼近、跨年倒數正式啟動，年末最令人期待的，莫過於一場能把氣氛、音樂、美食一次到位的派對行程。今年，高雄直接端出「城市級聖誕趴」規格，不只好拍、好玩，還一路把優惠、演出、餐桌靈魂全部備齊，讓你從白天玩到夜晚、從街頭嗨到餐桌，真正把年末儀式感拉到最高點。

今年聖誕，高雄流行音樂中心加碼推出期間限定的「聖誕趴」拍照優惠活動，即日起至 115 年 1 月 4 日，只要在 Google Map 搜尋指定地標「珊瑚礁群好望角」，與高流聖誕樹「金勾TREE」同框拍照、完成打卡，就能直接解鎖一整串百貨、餐飲與五星飯店的優惠與兌換好康。

廣告 廣告

民眾遊高流與「金勾TREE」合照，堪稱全台含「金」量最高合照，玩遍高雄享優惠。（圖／高流提供）

大立百貨集結旗下七大品牌應援，其中唐吉軻德直接祭出超殺優惠，憑合影完成官方 IG 打卡，立食攤拉麵套餐下殺 99 元、日本和牛串買二送一，還有寶可夢卡牌、一番賞全面 95 折；館內日式家庭料理、甜點、飲品品牌也同步推出贈品與折扣，讓逛街變成一場「邊拍邊吃邊撿便宜」的行程。

夢時代購物中心同樣火力全開，火鍋、義式餐廳、泰式料理、蛋糕品牌全數加入，連娛樂體驗都不缺，Switch 滿額送聯名周邊、影城兌換爆米花、遊樂園代幣加碼，親子、情侶、朋友局一次滿足。岡山、漢神商圈也同步響應，整座高雄在聖誕跨年期間，幾乎就是一張行動優惠地圖。五星飯店也不缺席，憑合照就能在高空酒吧獲得限定調酒，或直接兌換飯店聖誕小點，讓夜晚行程更有大人系浪漫氛圍。

「高流聖誕趴」演出期間加入雪花泡泡秀驚喜特效，增添節慶氛圍。（圖／高流提供）

全臺最美山林燈節！台南龍崎《空山祭》聖誕節登場，沉浸式冬夜旅程、6大亮點一次看！

另外，必勝客也推出超有誠意的活動，不只推出限定餐點，還把「吃披薩」升級成「邊吃邊抽旅行」的夢幻行程。必勝客限時回歸海陸天王「嫩牛大蝦起司比薩」，厚切嫩牛與炙燒鮮蝦一次上桌，搭配濃郁牽絲起司，每一口都是派對級滿足。再加上冬季限定的「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，松露香氣與多重起司完美融合，沾著吃直接把披薩層次拉到新高度。

必勝客「黑鑽松露火山餐」下殺54折，只要999元起！（圖／必勝客提供）

最狂的是，即日起至2026年1月5日，只要 PK 雙饗卡會員訂購「黑鑽松露火山餐」或「聖誕跨年大套餐」，搭配指定飲品，就能參加抽獎。必勝客將連續 21 天，每天抽出一組「日本東京雙人來回機票」，一人中獎、兩人同行，讓你的年末聚會直接變成下一趟旅行的起點。

如果你偏好溫暖路線，必勝客也替饕客準備「私廚饗宴餐」抽獎活動。訂購私廚系列就有機會抽中價值 1.5 萬元的五星級溫泉飯店一泊一食，讓年末不只吃得好，還能好好放鬆。私廚系列主打高級食材，其中「千島海鮮盛宴」一次集結多款海鮮，滿足海鮮控的所有想像。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

臺虎首間「全天候餐酒館」進駐臺南！啤酒、漢堡、咖啡，從中午一路喝到半夜！

牛舌定食390元起開吃！乾杯集團推全新「牛舌佑介」品牌，肉肉控快衝一波！

新年要吃國王派！冠軍賽高手齊聚，法式節慶甜點跑店指南一次看！