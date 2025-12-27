年末逛百貨多一站！GBO進駐高雄大立 打造2025年末最具話題扭蛋據點

【記者 王雯玲／高雄 報導】年末假期增添全新逛街選擇，高雄百貨再添話題新亮點。萬代官方扭蛋品牌 GBO（Gashapon Bandai Official Shop）宣布今( 27)日正式進駐高雄大立A館 4F，鎖定聖誕與跨年期間的百貨人潮與親子族群，打造兼具娛樂性與收藏樂趣的全新休閒去處。

本次高雄大立店預計引進近400款扭蛋商品，集結多款人氣動漫 IP、療癒系角色、生活風格小物與設計款扭蛋，從大人喜愛的收藏款到孩童熟悉的角色系列皆一應俱全。讓扭蛋不只是轉玩具，也成為親子共同參與、輕鬆同樂的年末活動選擇。

除了豐富商品選擇，GBO 高雄大立店也同步強化場域體驗。本次首度將日本 GBO門市中具代表性的拍照場景設計導入南部，現場規劃扭蛋主題打卡區，讓消費者可拿著剛轉到的扭蛋於店內拍照留念，提升整體逛店的互動感與參與感。

同時，店內亦設置 可供拍照的大型扭蛋裝置。該裝置過去於北部門市亮相時，因造型醒目、互動性高，成為不少親子與年輕族群拍照分享的熱門設施；此次特別南下進駐高雄大立，讓南部消費者也能親身體驗GBO門市具特色的空間設計。

配合年末跨年檔期，GBO 高雄大立店也同步推出開幕限定活動，吸引家庭客層與扭蛋迷於假期期間到店體驗：拍照打卡即可獲得 GBO 品牌紙袋乙個（數量有限，送完為止）。（圖／記者王雯玲翻攝）