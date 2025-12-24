年末速食戰開打！炸物海陸四拼PK鹹甜「聖誕桶」麥當勞蕈菇系列也回歸

麥當勞蕈菇系列24日回歸，這回特地與日本藝術家合作，推出新包裝。（圖／TVBS）

年底節慶一波接一波，速食業者紛紛推出限定餐點、特色包裝與優惠活動，全面搶攻節慶商機。從聖誕節、跨年一路到農曆年，各大速食品牌如麥當勞、肯德基、繼光香香雞、三商炸雞、拿坡里披薩及摩斯漢堡等，皆推出特色餐點與優惠方案。麥當勞帶回受歡迎的蕈菇系列，並由日本藝術家設計外包裝；肯德基則推出巨大聖誕桶，內含多樣甜鹹點心；繼光香香雞則提供四宮格派對餐，讓民眾聚餐過節能一次滿足多種口味需求。

麥當勞蕈菇系列24日回歸，這回特地與日本藝術家合作，推出新包裝。（圖／TVBS）

麥當勞的蕈菇系列再度回歸，這次特別邀請日本藝術家設計外包裝，創意十足。包裝正著看是「好運到」，倒過來則是「滿福到」，雙重寓意增添節慶喜慶氛圍。繼光香香雞則推出聖誕派對餐，四宮格設計包含金黃酥脆的雞肉、杏鮑菇、薯條及阿根廷魷魚，海陸口味一次滿足，還附贈時下流行的燈箱磁鐵。

三商炸雞也不甘示弱，推出買一桶送一斤的超值優惠；拿坡里披薩則祭出買大送大活動。肯德基的聖誕巨大桶設計如同在拆禮物，內含雪花乳酪脆雞、草莓奶油比司吉與可可流心蛋塔，鹹甜口味兼具。摩斯漢堡除了提供各種年底優惠外，還新推出櫻桃鴨福堡與壽喜燒雙牛珍珠堡兩款新品，豐富消費者的選擇。

繼光香香雞推出聖誕派對桶，海陸組合一次滿足。（圖／TVBS）

行銷專家王福闓表示，有些企業比較重視創新或擁有年輕的團隊，會認為購買這類餐點作為慰勞，同時在公司內部舉辦活動，能夠讓員工感到開心。因此，這些速食產品自然能符合這樣的考量。

年底聚餐活動頻繁，消費者不僅重視餐點的外型與口味是否亮眼新奇，價格與份量也是重要的考慮因素。各大速食業者紛紛使出渾身解數，推出特色商品與優惠活動，積極搶攻年末商機，滿足民眾節慶期間的多元需求。

三商炸雞推出「買一桶送一斤」的優惠活動。（圖／業者提供）

