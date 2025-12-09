年末運勢翻轉！12星座集體拼翻身 擺脫逆境迎接新氣象

2025年即將進入尾聲，12星座的運勢也迎來新一波變化！塔羅牌老師艾菲爾在其社群平台上分享，進入12月第二週，宇宙能量將進行一次「深層大掃除」，幫助人們重新整理內在秩序，清晰思緒並務實行動。

（示意圖/pixabay）

艾菲爾指出，海王星恢復順行後，許多人將逐漸釐清長期壓抑的情緒，直覺變得敏銳，能更準確地辨識人際中的真心與假意。此外，下半週水星對分天王星，提醒大家在溝通上需保持彈性，避免固執或情緒化，以免引發不必要的衝突。這段時間，越能冷靜面對壓力，越能聽見內心的聲音，為未來的步伐奠定穩固基礎。

白羊座本週將重新找回職場節奏，水星與土星的穩定能量有助於整理目標，提升效率。金牛座則展現耐性，逐步走出迷惘，適合規劃未來的合作與投資。雙子座則迎來思考能量爆發期，適合重新調整人生藍圖，並以成熟心態面對家庭或工作關係。

巨蟹座本週在情緒與工作節奏上找回掌控感，能更冷靜應對壓力並展現成熟的一面。獅子座則在心態與工作策略上迎來重大調整，務實重新檢查目標。處女座則聚焦於效率提升與步調重整，適合清理待辦事項並穩定工作進度。

天秤座本週在行動與邏輯間找到平衡，對家庭與人際關係的界線有更清晰的認知。天蠍座在溝通與策略方面迎來突破，逐漸厘清哪些合作值得長期投入。射手座則需要務實面對金錢管理與工作流程，穩定步伐才能走得更遠。

摩羯座迎來高度清晰度，能精准掌控進度並強化決策力，展現領導力。水瓶座則進行內外同步重整，生活與工作逐漸回歸規律。雙魚座則在情緒穩定後更能掌控節奏，適合重新規劃下一步，並注意突發消息可能帶來的影響。

艾菲爾提醒，年底的能量週期是「重整與調整」的關鍵時刻，越能冷靜面對壓力，越能為未來鋪平道路，迎接2026年的全新挑戰。

