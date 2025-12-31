年末還在搞？藍營突排黨產條例協商 民進黨團：國家蒙受4百億損失

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

立法院今（31）日下午將針對《黨產條例》等部分條文修正草案，進行黨團協商；民進黨團今（31）日上午召開記者會表達反對立場，質疑要為救國團解套，其中，立院黨團幹事長鍾佳濱更指出，若《黨產條例》部分條文修正草案通過後，婦聯會也有可能被認定為非附隨組織，而救國團土地等高達16億3,507萬，婦聯會則多達387億，兩者合計400億，而一旦修法通過，國家要蒙受400億現金的損失。

鍾佳濱等人今日在民進黨黨團記者室召開「國民黨的跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會，鍾佳濱發言表示，之所以要對《眷改條例》以及《黨產條例》部分條文修正草案進行黨團協商，就是因為能在明年（2026）1月2日就能進行表決。

同時，鍾佳濱引用媒體報導，內容則是國民黨中央指示修《黨產條例》救救國團，因此在12月2日逕付二讀，亦即在1月2日表決；秘書長李乾龍更提到，一旦救國團解套，對藍軍後續在陸空戰會有助益。而修改內容則是將原條文規定的「附隨組織」定義增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」。

接著他指出，根據國民黨版本的《黨產條例》修正草案還夾雜文字修改，過去《黨產條例》規定「曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」就可認定為「附隨組織」，但這次將「或」改成「及」，也就是人事、財務及業務經營都必須有具體事證，才能夠被定義成「附隨組織」。

因此，鍾佳濱就問，這種情況之下婦聯會也有可能被認定為非附隨組織，而救國團土地等高達16億3,507萬，婦聯會則多達387億，兩者合計400億。

另黨團協商中的《眷改條例》，是由國民黨立委羅智強提出的版本，鍾佳濱說明，原先規定為「中華民國六十九年十二月三十一日以前興建完成之軍眷住宅」，但羅智強版本卻將原條文的日期拿掉，因此只要在該條例公布前（1996）興建的眷舍都可納入《眷改條例》。

鍾佳濱也提到，而馬文君版本的《眷改條例》連實施前都沒有，還加上「有改建之必要」眷舍都可併入《眷改條例》，並由國家出資來改建，「這叫做無限期都更」。

因此鍾佳濱分析，一旦《黨產條例》修法通過，國家要蒙受400億現金的損失，而《眷改條例》修法通過後會有將近上千億國庫，要等著被規定的遙遙無期。

