年末電波保養夯！青熙美學提醒「3 條件」評估不可少。

來到充滿歡聚與感恩的年末，這不只是一個檢視過去的時刻，更是為新的一年儲備自信、規劃嶄新狀態的關鍵起點。

因此，「年度保養」在這時顯得格外重要。它是對自己未來一年狀態的投資，希望能以更自信、從容的姿態，迎接新春的每一個重要場合。

然而，面對各種新名詞、療程與訊息，您是否也曾焦慮「到底什麼才適合我？」、「選擇時該看哪些重點？」

青熙美學診所相信，真正的美學規劃是看見您的獨特。為此，在規劃時，請務必先掌握以下 3 個關鍵評估條件：

條件一：選擇原廠認證診所，安心是美學的基礎

「安心」是美學的第一步。青熙美學診所堅持使用原廠正貨儀器、探頭與耗材，並提供透明的療程資訊。

以新一代的超玩美電波 Oligio X 為例，它正是青熙美學診所為追求精緻美學的朋友們，在深思熟慮後引進的選項之一。這台儀器已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA 等多重國際認證。

選擇來源透明、具備國際認證的設備與專業診所，是您安心規劃的起點。

條件二：醫師的「客製化評估」才是靈魂

市面上有許多設備，但並非最新或最強的儀器就適合每一個人。儀器終究是工具，醫師的專業判斷才是靈魂。

青熙美學診所的醫療團隊，堅持在術前提供「一對一」的深度資訊諮詢。醫師會親自評估您的肌底結構、膚質，以及您最在意的困擾，共同討論出最適合您的規劃。

這也是「客製化」如此重要的原因。以超玩美電波 Oligio X 為例，其特點包含：

雙模式（G 與 X）： 提供較多應用彈性，方便依不同區域需求評估。

即時溫度監測： 協助醫師掌握操作狀況。

透過完整諮詢與判斷，才能找到較適合自己的規劃方式。

條件三：術後保養：延續美麗狀態的關鍵

青熙美學診所也特別提醒，電波療程就像是「開啟肌底修復的開關」，而術後的保養，就是延續並維持良好肌膚狀態的關鍵。

許多人打完電波，最怕的就是忽略後續照護。建議在術後關鍵的修復期內，應加強基礎保濕與補水，並注重均衡營養，輔助身體的自然修復機制。同時，術後應避免前往三溫暖、烤箱等高溫場所（包含游泳池），並務必落實防曬，以免肌膚受到不必要的刺激，讓保養成果更為理想。

妳的美 青熙可見 Your Beauty, Clear as Cingsi.

青熙美學將美學視為一種藝術，不僅注重外在的改變，更關注您內在的自信和幸福感。青熙的使命是為您量身打造美麗方案，通過先進科技和精湛技能，和您一起實現美麗願望。在青熙美學診所，發現真正屬於您的美。

【診所資訊】

青熙美學診所 台中院所

預約專線： 04-2380-4958

LINE 官方帳號：@ching2022

診所地址： 台中市南屯區益昌一街37號1樓

青熙美學診所 忠孝院所

預約專線： 02-2778-7221

LINE 官方帳號： @cingsitaipei

診所地址： 臺北市大安區忠孝東路四段120之8號8樓

官網：https://www.cingsi.com/

【重要提醒】 本文旨在提供相關資訊，並非療程推薦。任何醫療行為均有其風險、適應症與禁忌症，文章內容無法取代醫師之親自診斷。實際療程效果與恢復期因人而異，請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，並由醫師依個人狀況做出專業判斷與建議。

以上資訊由青熙美學診所 忠孝院所提供