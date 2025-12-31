年末震撼彈！天后張惠妹無預警發新歌 粉絲嗨翻：地表最強跨年驚喜

天后「妹神」張惠妹2025年末無預警為華語樂壇投下了一枚震撼彈。（翻攝自張惠妹threads）

2025年的最後一天，天后「妹神」張惠妹無預警為華語樂壇投下了一枚震撼彈，在跨年倒數的關鍵時刻，驚喜宣布同步推出2首全新單曲〈我的存在就是愛你〉與〈你的存在就是愛我〉。

這份突如其來的年末大禮瞬間引爆社群平台，大批粉絲紛紛激動留言「簡直是地表最強跨年驚喜」「感動到流淚」，更有不少歌迷聯想這是否預示著明年將有aMEI與AMIT雙專輯回歸的音樂大動作，讓期待值攀升至最高點。

這份驚喜不僅發生在數位平台上，今晚阿妹更將親自坐鎮家鄉台東，在「東！帶我走」跨年晚會擔任壓軸演出。對於時隔多年重返最初的起點陪粉絲跨年，阿妹難掩興奮地表示，唱過那麼多地方，這次終於該回家唱歌了。

張惠妹突發新歌，為今晚跨年活動埋伏筆。（翻攝自張惠妹threads）

由於新歌發布時間正好與晚會重合，不少正前往台東朝聖的歌迷紛紛許願，希望能在今晚的國際地標海濱公園搶先聽到新歌首唱，感受「妹神」最直接的音樂能量。

除了阿妹的壓軸大秀，台東跨年舞台也充滿了濃濃的「家鄉味」與「部落慶典」氛圍。金曲歌后A-Lin首度回到台東跨年，感性分享這片大海就是她最初練唱的能量來源；而阿妹的親妹妹Saya張惠春不僅受邀演出，更俏皮透露在後台最想合照的對象就是「很久不見的姊姊」。隨著Saya、桑布伊與戴愛玲即將合體獻唱部落金曲，加上范曉萱&100%、玖壹壹等超強卡司接力登場，2025年的最後一夜，台東將在阿妹新歌的陪伴與萬人尖叫聲中，迎來最燦爛的新年曙光。

