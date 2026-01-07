年末韓國頒獎典禮盤點！MMA、金唱片、MAMA、AAA、ACON…眾星雲集必追月曆【韓潮來襲】

2025年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，年末也正是韓國各種頒獎典禮登場的時候。每年都聚集當紅偶像藝人的MAMA，今年暌違7年再回到香港舉拜，包括GD、IVE、aespa等超強卡司都將登台；此外今年AAA頒獎典禮首次移師高雄舉辦，並加碼10週年音樂盛典ACON，兩日將邀請超過50組韓國藝人登台；2026年初還有金唱片頒獎典禮也將登上臺北大巨蛋。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的韓國頒獎典禮盛事一起迎接2026！

1月韓國頒獎典禮月曆。

【2026年1月】

🗓️1/10（六）

🏆金唱片頒獎典禮

韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，確定在臺北大巨蛋舉辦！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，目前嘉濱陸續公布鍾，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。

典禮日期：2026/01/10（六）

典禮地點：臺北大巨蛋

頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢

表演卡司：BLACKPINK Jennie、IVE、LE SSERAFIM、ENHYPHEN、NCT WISH、ZEROBASEONE、ATEEZ、Stray Kids、MONSTA X、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTIS、ALLDAY PROJECT、ZO ZAZZ、ARrC、CLOSE YOUR EYES、izna、KiiiKiii

金唱片表演嘉賓。（圖／超級圓頂、HLL）

【2025年12月】

🗓️12/6（六）

🏆AAA頒獎典禮

由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！

典禮日期：2025/12/6（六）

典禮地點：高雄世運主場館

正式演出時間：16:00

紅毯開始時間：14:30

出席歌手：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑

出席演員：IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李俊昊、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、嚴志媛、崔代勳、朴允浩、車珠英、李伊庚、佐藤健

AAA頒獎典禮12/6登場！完整卡司公開。（圖／aaa2025_10th IG）

🗓️12/7（日）

🏆ACON音樂盛典

AAA今年邁入10週年，除首度前進台灣之外，也因應10週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，邀請13組藝人接力帶來華麗的音樂盛典。

典禮日期：2025/12/7（日）17:00

典禮地點：高雄世運主場館

表演卡司：KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ、SB19

ACON 2025音樂節12/7登場！接力AAA典禮首波卡司公開！SB19、KiiiKiii、CRAVITY…出席藝人不斷更新。（圖／aaa2025_10th IG）

🗓️12/19（五）

💗2025年 KBS歌謠大祝祭

時間：2025/12/19（五）18:15

地點：松島國際會議中心

主持人：張度練、文相敏、ILLIT Minju

演出陣容：CNBLUE、10CM、Roy Kim、朴瑞鎮、Jannabi、Lovelyz、多榮、NCT DREAM、MARK、楷燦、THE BOYZ、fromis_9、李燦元、P1Harmony、STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE、CLOSE YOUR EYES、HITGS、Baby DONT Cry、AHOF

2025年KBS歌謠大祝祭卡司陣容。（圖／Yahoo奇摩娛樂新聞製）

🗓️12/20（六）

🏆MMA頒獎典禮

由韓國知名數位音樂平台「Melon」主辦的《2025 Melon Music Awards》（簡稱MMA），將於12/20在高尺巨蛋登場。目前公開的表演嘉賓名單包括RIIZE、PLAVE、IVE、BOYNEXTDOOR等，卡司陸續公布中。

典禮日期：2025/12/10（六）16:00

典禮地點：韓國高尺天空巨蛋

表演卡司：括GD、Jennie、EXO、10CM、ZICO、RIIZE、PLAVE、IVE、BOYNEXTDOOR、NCT WISH、KiiiKiii、IDID、Hearts2Hearts、ALLDAY PROJECT、ILLIT等

🗓️12/20（六）

💗2025年 KBS演藝大賞

日期：2025/12/20（六）20:20

場地：汝矣島KBS新館公開廳

主持人：李燦元、李珉廷、文世潤

祝賀表演：金鍾旼、Boom、朴瑞鎮、申允勝、朴哲圭、永卓、金蓮子、10CM、宋恩伊、李昇基、Forestella

相關節目：《兩天一夜第四季》、《我的超人爸爸》、《做家務的男人們》、《搞笑音樂會》、《洗車JANG》、《Crazy Rich Korean》、《屋塔房的問題兒童們》、《情來情往李珉廷》、《狗狗很優秀》、《姐姐對我來說是女人》、《尋找舊情人》等。

2025年KBS演藝大賞將有多個表演舞台。（圖／翻攝自X）

🗓️12/25（四）

💗2025年 SBS歌謠大戰

時間：2025/12/25（四）

地點：INSPIRE Arena

主持人：Young K、安兪真、渽民

演出陣容：鄭允浩、KEY、NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、MEOVV、izna、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、SKINZ、HITGS、ALLDAY PROJECT、Baby DONT Cry、AHOF、CORTIS、AxMxP、IDID、泰容等。

2025年SBS歌謠大戰卡司陣容。（圖／Yahoo奇摩娛樂新聞製）

🗓️12/29（一）

💗2025年 MBC演藝大賞

日期：2025/12/29（一）

場地：上岩MBC媒體中心公開廳

主持人：全炫茂、張度練、KEY

相關節目：《幫我找房子吧》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢?》、《Radio Star》、《蒙面歌王》、《全知干預視角》、《Half-Star Hotel in Lost Island》、《Class Beyond Border》、《Good Day》、《既然出生就環遊世界4》、《深夜怪談會5》、《I'm Sunny Thank You》、《新人教練金軟景》、《最強棒球》、《鄉村李章宇2》、《極限84》等。

🗓️12/30（二）

💗2025年 SBS演藝大賞

日期：2025/12/30（二）20:00

場地：SBS Prism Tower

主持人：全炫茂、車太鉉、李秀智

相關節目：《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《只要有空》、《哇!真的嗎?世上還有這種事》、《叢林飯2》、《出神入化的戀愛2》、《B:MY BOYZ》、《我們的抒情曲》、《Little Island, Big Hero》、《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》等。

2025年SBS演技大賞主持人全炫茂、車太鉉、李秀智。（圖／翻攝自X）

🗓️12/31（三）

💗2025年 MBC歌謠大祭典

時間：2025/12/31（三）19:50

地點：MBC日山夢想中心

主持人：珉豪、ALLDAY PROJECT Annie、黃旼炫

演出陣容：aespa、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、IDID、ILLIT、ITZY、IVE、izna、KickFlip、KiiiKiii、 LE SSERAFIM、LUCY、MEOVV、NCT DREAM、NCT WISH、NEXZ、NMIXX、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、YB、ZEROBASEONE、珉豪、Beatpella House、然竣、TOMORROW X TOGETHER、HANRORO

2025年MBC歌謠大祭典卡司陣容。（圖／Yahoo奇摩娛樂新聞製）

🗓️12/31（三）

💗2025年 SBS演技大賞

日期：2025/12/31（三）20:00

場地：SBS Prism Tower

主持人：申東燁、蔡元彬、許楠儁

相關戲劇：《四季之春》、《我的完美秘書》、《寶物島》、《鬼宮》、《我們的電影》、《一吻爆炸》、《TRY：我們成為奇蹟》、《家母螳螂》、《宇宙Marry Me？》、《模範計程車3》等。

2025年SBS演技大賞主持人申東燁、蔡元彬、許楠儁。（圖／翻攝自X）

🗓️12/31（三）

💗2025年 KBS演技大賞

日期：2025/12/31（三）19:30

場地：待公布

主持人：張聖圭、南志鉉、文相敏

相關戲劇：《奇怪的她》、 《喀喀喀喀》、 《惡人之國》、 《24小時健身俱樂部》、 《我奪走了公爵的初夜》、 《灰姑娘遊戲》、 《抓住大運》、《女王之家》、 《拜託老鷹5兄弟！》、 《我的女友比我帥》、 《親密的雷普利》、 《瑪莉與奇怪的爸爸們》、 《華麗的日子》、 《十二使者》、 《恩秀的好日子》、《最後的夏天》、 《Love : Track》等。

2025年KBS演技大賞主持人張聖圭、南志鉉、文相敏。（圖／翻攝自나무위키）

🗓️12/31（三）

💗2025年 MBC演技大賞

日期：2025/12/30（二）

場地：上岩MBC媒體中心公開廳

主持人：金聖柱、李先彬

祝賀表演：紫雨林

相關戲劇：《親切的善珠》、 《吞噬太陽的女子》、 《加州汽車旅館》、 《臥底高中》、 《芭妮與哥哥們》、 《勞務師盧武鎮》、 《孟教練的惡評者》、 《死亡天使瑪莉》、 《走到月亮為止》、 《月亮在江邊流淌》等。

2025年MBC演技大賞主持人金聖柱、李先彬，以及表演嘉賓紫雨林。（圖／翻攝自X）

【2025年11月】

🗓️11/14（五）、11/15（六）

🏆2025 KGMA頒獎典禮

2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。

典禮時間： 2025/11/14（五） 2025/11/15（六）

典禮地點：韓國仁川 Inspire Arena

主持人： 【Day1】「Red Velvet」Irene、南志鉉 【Day2】「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉

表演嘉賓： 【Day1】THE BOYZ、MEOVV、박서진 Park Seo-Jin、BOYNEXTDOOR、xikers、INI、ATEEZ、Xdinary Heroes、ALLDAY PROJECT、WOODZ、이찬원 Lee Chan-won、CRAVITY、KiiiKiii、FIFTY FIFTY 【Day2】NEXZ、LUCY、BTOB、SUHO、Stray Kids、IDID、IVE、AHOF、UNIS、장민호 Jang Min-Ho、CLOSE YOUR EYES、KISS OF LIFE、KickFlip、fromis_9、P1Harmony、Hearts2Hearts

頒獎嘉賓：姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英、權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營

2025 KGMA頒獎典禮時間地點、頒獎嘉賓、表演卡司一次看。（圖／KGMA官網）

🗓️11/19（三）

🏆2025 青龍電影獎

南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎將於11/19在韓國汝矣島KBS大廳登場，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。

典禮時間：2025/11/19（三）

典禮地點：汝矣島KBS大廳

主持人：韓志旼、李帝勳

典禮亮點： (1)《徵人啟弒》入圍大贏家 朴贊郁、延尚昊名導對決！ (2) 李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強 (3) 孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍

2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）

🗓️11/28（五）、11/29（六）

🏆2025 MAMA頒獎典禮

2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！

典禮時間： 2025/11/28（五）19:00 2025/11/29（六）19:00

典禮地點：香港啟德體育園主場館

主持人： 【Day1】朴寶劍

表演嘉賓： 【Day1】Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE、ALPHA DRIVE ONE、BUMSUP、i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE 【Day2】G-Dragon、aespa、Stray Kids、TXT、ZEROBASEONE、RIIZE、JO1、ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna、IDID、Kyoka

