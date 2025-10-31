年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆【韓潮來襲】
2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，年末也正是韓國各種頒獎典禮登場的時候。每年都聚集當紅偶像藝人的MAMA，今年暌違7年再回到香港舉拜，包括GD、IVE、aespa等超強卡司都將登台；此外今年AAA頒獎典禮首次移師高雄舉辦，並加碼10週年音樂盛典ACON，兩日將邀請超過50組韓國藝人登台；2026年初還有金唱片頒獎典禮也將登上臺北大巨蛋。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的韓國頒獎典禮盛事一起迎接2026！
【韓潮來襲特輯】
🏆年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆
🎤 大咖韓星來台開唱！GD、SUPER JUNIOR、TWICE、ZB1…11月韓星演唱會月曆
❣️韓劇演員粉絲見面會！李鍾碩、潤娥、李俊昊、李彩玟…11月韓星登台月曆
11月韓國頒獎典禮
KGMA、青龍電影獎、MAMA頒獎典禮眾星雲集。（製圖／Yahoo奇摩娛樂新聞）
【2025年11月】
🗓️11/14（五）、11/15（六）
🏆2025 KGMA頒獎典禮
2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。
典禮時間：
2025/11/14（五）
2025/11/15（六）
典禮地點：韓國仁川 Inspire Arena
主持人：
【Day1】「Red Velvet」Irene、南志鉉
【Day2】「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉
表演嘉賓：
【Day1】THE BOYZ、MEOVV、박서진 Park Seo-Jin、BOYNEXTDOOR、xikers、INI、ATEEZ、Xdinary Heroes、ALLDAY PROJECT、WOODZ、이찬원 Lee Chan-won、CRAVITY、KiiiKiii、FIFTY FIFTY
【Day2】NEXZ、LUCY、BTOB、SUHO、Stray Kids、IDID、IVE、AHOF、UNIS、장민호 Jang Min-Ho、CLOSE YOUR EYES、KISS OF LIFE、KickFlip、fromis_9、P1Harmony、Hearts2Hearts
頒獎嘉賓：姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英、權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營
👉更多 KGMA頒獎典禮資訊
🗓️11/19（三）
🏆2025 青龍電影獎
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎將於11/19在韓國汝矣島KBS大廳登場，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。
典禮時間：2025/11/19（三）
典禮地點：汝矣島KBS大廳
主持人：韓志旼、李帝勳
典禮亮點：
(1)《徵人啟弒》入圍大贏家 朴贊郁、延尚昊名導對決！
(2) 李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強
(3) 孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍
👉更多 青龍電影獎完整入圍名單、亮點
🗓️11/28（五）、11/29（六）
🏆2025 MAMA頒獎典禮
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！
典禮時間：
2025/11/28（五）19:00
2025/11/29（六）19:00
典禮地點：香港啟德體育園主場館
主持人：
【Day1】朴寶劍
表演嘉賓：
【Day1】Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE、ALPHA DRIVE ONE、BUMSUP、i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE
【Day2】G-Dragon、aespa、Stray Kids、TXT、ZEROBASEONE、RIIZE、JO1、ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna、IDID、Kyoka
👉更多 MAMA頒獎典禮亮點
【2025年12月】
🗓️12/6（六）
🏆AAA頒獎典禮
由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！
典禮日期：2025/12/6（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:30
出席歌手：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑
出席演員：IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李俊昊、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、嚴志媛、崔代勳、朴允浩、車珠英、李伊庚、佐藤健
👉更多 AAA頒獎典禮詳細介紹
🗓️12/7（日）
🏆ACON音樂盛典
AAA今年邁入10週年，除首度前進台灣之外，也因應10週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，邀請13組藝人接力帶來華麗的音樂盛典。
典禮日期：2025/12/7（日）17:00
典禮地點：高雄世運主場館
表演卡司：KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ、SB19
👉更多 ACON音樂節詳細介紹
🗓️1/10（六）
🏆金唱片頒獎典禮
韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，確定在臺北大巨蛋舉辦！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，目前嘉濱陸續公布鍾，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。
典禮日期：2026/01/10（六）
典禮地點：臺北大巨蛋
頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮…（陸續公布中）
👉更多 金唱片頒獎典禮資訊
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 4 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 21 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前