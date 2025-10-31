年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆【韓潮來襲】

2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，年末也正是韓國各種頒獎典禮登場的時候。每年都聚集當紅偶像藝人的MAMA，今年暌違7年再回到香港舉拜，包括GD、IVE、aespa等超強卡司都將登台；此外今年AAA頒獎典禮首次移師高雄舉辦，並加碼10週年音樂盛典ACON，兩日將邀請超過50組韓國藝人登台；2026年初還有金唱片頒獎典禮也將登上臺北大巨蛋。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的韓國頒獎典禮盛事一起迎接2026！

【韓潮來襲特輯】

🏆年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆

🎤 大咖韓星來台開唱！GD、SUPER JUNIOR、TWICE、ZB1…11月韓星演唱會月曆

❣️韓劇演員粉絲見面會！李鍾碩、潤娥、李俊昊、李彩玟…11月韓星登台月曆

1 / 3 11月韓國頒獎典禮 KGMA、青龍電影獎、MAMA頒獎典禮眾星雲集。（製圖／Yahoo奇摩娛樂新聞）

【2025年11月】

🗓️11/14（五）、11/15（六）

🏆2025 KGMA頒獎典禮

2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。

典禮時間：

2025/11/14（五）

2025/11/15（六）

典禮地點：韓國仁川 Inspire Arena

主持人：

【Day1】「Red Velvet」Irene、南志鉉

【Day2】「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉

表演嘉賓：

【Day1】THE BOYZ、MEOVV、박서진 Park Seo-Jin、BOYNEXTDOOR、xikers、INI、ATEEZ、Xdinary Heroes、ALLDAY PROJECT、WOODZ、이찬원 Lee Chan-won、CRAVITY、KiiiKiii、FIFTY FIFTY

【Day2】NEXZ、LUCY、BTOB、SUHO、Stray Kids、IDID、IVE、AHOF、UNIS、장민호 Jang Min-Ho、CLOSE YOUR EYES、KISS OF LIFE、KickFlip、fromis_9、P1Harmony、Hearts2Hearts

頒獎嘉賓：姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英、權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營

👉更多 KGMA頒獎典禮資訊

2025 KGMA頒獎典禮時間地點、頒獎嘉賓、表演卡司一次看。（圖／KGMA官網）

🗓️11/19（三）

🏆2025 青龍電影獎

南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎將於11/19在韓國汝矣島KBS大廳登場，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。

典禮時間：2025/11/19（三）

典禮地點：汝矣島KBS大廳

主持人：韓志旼、李帝勳

典禮亮點：

(1)《徵人啟弒》入圍大贏家 朴贊郁、延尚昊名導對決！

(2) 李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強

(3) 孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍

👉更多 青龍電影獎完整入圍名單、亮點

2025青龍電影獎影帝入圍者。（圖／車庫娛樂、龍祥電影、網銀國際、壹壹喜喜）

🗓️11/28（五）、11/29（六）

🏆2025 MAMA頒獎典禮

2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！

典禮時間：

2025/11/28（五）19:00

2025/11/29（六）19:00

典禮地點：香港啟德體育園主場館

主持人：

【Day1】朴寶劍

表演嘉賓：

【Day1】Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE、ALPHA DRIVE ONE、BUMSUP、i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE

【Day2】G-Dragon、aespa、Stray Kids、TXT、ZEROBASEONE、RIIZE、JO1、ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna、IDID、Kyoka

👉更多 MAMA頒獎典禮亮點

2025 MAMA頒獎典禮表演嘉賓。（圖／MAMA臉書）

【2025年12月】

🗓️12/6（六）

🏆AAA頒獎典禮

由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！

典禮日期：2025/12/6（六）

典禮地點：高雄世運主場館

正式演出時間：16:00

紅毯開始時間：14:30

出席歌手：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑

出席演員：IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李俊昊、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、嚴志媛、崔代勳、朴允浩、車珠英、李伊庚、佐藤健

👉更多 AAA頒獎典禮詳細介紹

AAA頒獎典禮12/6登場！完整卡司公開。（圖／aaa2025_10th IG）

🗓️12/7（日）

🏆ACON音樂盛典

AAA今年邁入10週年，除首度前進台灣之外，也因應10週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，邀請13組藝人接力帶來華麗的音樂盛典。

典禮日期：2025/12/7（日）17:00

典禮地點：高雄世運主場館

表演卡司：KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ、SB19

👉更多 ACON音樂節詳細介紹

ACON 2025音樂節12/7登場。（圖／aaa2025_10th IG）

🗓️1/10（六）

🏆金唱片頒獎典禮

韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，確定在臺北大巨蛋舉辦！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，目前嘉濱陸續公布鍾，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。

典禮日期：2026/01/10（六）

典禮地點：臺北大巨蛋

頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮…（陸續公布中）

👉更多 金唱片頒獎典禮資訊