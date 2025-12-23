年末韓國頒獎典禮盤點！MMA、金唱片、MAMA、AAA、ACON…眾星雲集必追月曆【韓潮來襲】
2025即將步入尾聲，今年韓潮來襲，許多韓國偶像藝人都來到台灣開唱或舉辦見面會，年末也正是韓國各種頒獎典禮登場的時候。每年都聚集當紅偶像藝人的MAMA，今年暌違7年再回到香港舉拜，包括GD、IVE、aespa等超強卡司都將登台；此外今年AAA頒獎典禮首次移師高雄舉辦，並加碼10週年音樂盛典ACON，兩日將邀請超過50組韓國藝人登台；2026年初還有金唱片頒獎典禮也將登上臺北大巨蛋。喜歡韓國娛樂的粉絲當然不能錯過這波韓流熱潮，Yahoo奇摩娛樂新聞為大家盤點2025年末至2026年初的韓國頒獎典禮盛事一起迎接2026！
【韓潮來襲特輯】
🏆年末韓國頒獎典禮盤點！MAMA、AAA、ACON、金唱片…眾星雲集必追月曆
🎤 大咖韓星來台開唱！GD、SUPER JUNIOR、TWICE、ZB1…11月韓星演唱會月曆
❣️韓劇演員粉絲見面會！李鍾碩、潤娥、李俊昊、李彩玟…11月韓星登台月曆
【2025年12月】
🗓️12/6（六）
🏆AAA頒獎典禮
由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦！
典禮日期：2025/12/6（六）
典禮地點：高雄世運主場館
正式演出時間：16:00
紅毯開始時間：14:30
出席歌手：RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑
出席演員：IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李俊昊、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、嚴志媛、崔代勳、朴允浩、車珠英、李伊庚、佐藤健
👉更多 AAA頒獎典禮詳細介紹
🗓️12/7（日）
🏆ACON音樂盛典
AAA今年邁入10週年，除首度前進台灣之外，也因應10週年舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，由葉舒華、李濬榮、Sui、Allen擔任主持人，邀請13組藝人接力帶來華麗的音樂盛典。
典禮日期：2025/12/7（日）17:00
典禮地點：高雄世運主場館
表演卡司：KiiiKiii、KickFlip、CRAVITY、xikers、NEXZ、YENA、KISS OF LIFE、QWER、AHOF、ASH ISLAND、ATEEZ、WOODZ、SB19
👉更多 ACON音樂節詳細介紹
🗓️12/19（五）
💗2025年 KBS歌謠大祝祭
時間：2025/12/19（五）18:15
地點：松島國際會議中心
主持人：張度練、文相敏、ILLIT Minju
演出陣容：CNBLUE、10CM、Roy Kim、朴瑞鎮、Jannabi、Lovelyz、多榮、NCT DREAM、MARK、楷燦、THE BOYZ、fromis_9、李燦元、P1Harmony、STAYC、aespa、LE SSERAFIM、tripleS、KISS OF LIFE、n.SSign、EVNNE、CLOSE YOUR EYES、HITGS、Baby DONT Cry、AHOF
🗓️12/20（六）
🏆MMA頒獎典禮
由韓國知名數位音樂平台「Melon」主辦的《2025 Melon Music Awards》（簡稱MMA），將於12/20在高尺巨蛋登場。目前公開的表演嘉賓名單包括RIIZE、PLAVE、IVE、BOYNEXTDOOR等，卡司陸續公布中。
典禮日期：2025/12/10（六）16:00
典禮地點：韓國高尺天空巨蛋
表演卡司：括GD、Jennie、EXO、10CM、ZICO、RIIZE、PLAVE、IVE、BOYNEXTDOOR、NCT WISH、KiiiKiii、IDID、Hearts2Hearts、ALLDAY PROJECT、ILLIT等
👉2025 MMA頒獎典禮舞台回顧！EXO新歌首唱、Jennie火辣組曲、GD衝進藝人席…精彩舞台、相關報導一次看
🗓️12/20（六）
💗2025年 KBS演藝大賞
日期：2025/12/20（六）20:20
場地：汝矣島KBS新館公開廳
主持人：李燦元、李珉廷、文世潤
祝賀表演：金鍾旼、Boom、朴瑞鎮、申允勝、朴哲圭、永卓、金蓮子、10CM、宋恩伊、李昇基、Forestella
相關節目：《兩天一夜第四季》、《我的超人爸爸》、《做家務的男人們》、《搞笑音樂會》、《洗車JANG》、《Crazy Rich Korean》、《屋塔房的問題兒童們》、《情來情往李珉廷》、《狗狗很優秀》、《姐姐對我來說是女人》、《尋找舊情人》等。
🗓️12/25（四）
💗2025年 SBS歌謠大戰
時間：2025/12/25（四）
地點：INSPIRE Arena
主持人：Young K、安兪真、渽民
演出陣容：鄭允浩、KEY、NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、MEOVV、izna、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、SKINZ、HITGS、ALLDAY PROJECT、Baby DONT Cry、AHOF、CORTIS、AxMxP、IDID、泰容等。
🗓️12/29（一）
💗2025年 MBC演藝大賞
日期：2025/12/29（一）
場地：上岩MBC媒體中心公開廳
主持人：全炫茂、張度練、KEY
相關節目：《幫我找房子吧》、《我獨自生活》、《玩什麼好呢?》、《Radio Star》、《蒙面歌王》、《全知干預視角》、《Half-Star Hotel in Lost Island》、《Class Beyond Border》、《Good Day》、《既然出生就環遊世界4》、《深夜怪談會5》、《I'm Sunny Thank You》、《新人教練金軟景》、《最強棒球》、《鄉村李章宇2》、《極限84》等。
🗓️12/30（二）
💗2025年 SBS演藝大賞
日期：2025/12/30（二）20:00
場地：SBS Prism Tower
主持人：全炫茂、車太鉉、李秀智
相關節目：《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《脫掉鞋子恢單4Men》、《只要有空》、《哇!真的嗎?世上還有這種事》、《叢林飯2》、《出神入化的戀愛2》、《B:MY BOYZ》、《我們的抒情曲》、《Little Island, Big Hero》、《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》等。
🗓️12/31（三）
💗2025年 MBC歌謠大祭典
時間：2025/12/31（三）19:50
地點：MBC日山夢想中心
主持人：珉豪、ALLDAY PROJECT Annie、黃旼炫
演出陣容：aespa、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、IDID、ILLIT、ITZY、IVE、izna、KickFlip、KiiiKiii、 LE SSERAFIM、LUCY、MEOVV、NCT DREAM、NCT WISH、NEXZ、NMIXX、PLAVE、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、YB、ZEROBASEONE、珉豪、Beatpella House、然竣、TOMORROW X TOGETHER、HANRORO
🗓️12/31（三）
💗2025年 SBS演技大賞
日期：2025/12/31（三）20:00
場地：SBS Prism Tower
主持人：申東燁、蔡元彬、許楠儁
相關戲劇：《四季之春》、《我的完美秘書》、《寶物島》、《鬼宮》、《我們的電影》、《一吻爆炸》、《TRY：我們成為奇蹟》、《家母螳螂》、《宇宙Marry Me？》、《模範計程車3》等。
🗓️12/31（三）
💗2025年 KBS演技大賞
日期：2025/12/31（三）19:30
場地：待公布
主持人：張聖圭、南志鉉、文相敏
相關戲劇：《奇怪的她》、 《喀喀喀喀》、 《惡人之國》、 《24小時健身俱樂部》、 《我奪走了公爵的初夜》、 《灰姑娘遊戲》、 《抓住大運》、《女王之家》、 《拜託老鷹5兄弟！》、 《我的女友比我帥》、 《親密的雷普利》、 《瑪莉與奇怪的爸爸們》、 《華麗的日子》、 《十二使者》、 《恩秀的好日子》、《最後的夏天》、 《Love : Track》等。
🗓️12/31（三）
💗2025年 MBC演技大賞
日期：2025/12/30（二）
場地：上岩MBC媒體中心公開廳
主持人：金聖柱、李先彬
祝賀表演：紫雨林
相關戲劇：《親切的善珠》、 《吞噬太陽的女子》、 《加州汽車旅館》、 《臥底高中》、 《芭妮與哥哥們》、 《勞務師盧武鎮》、 《孟教練的惡評者》、 《死亡天使瑪莉》、 《走到月亮為止》、 《月亮在江邊流淌》等。
【2026年1月】
🗓️1/10（六）
🏆金唱片頒獎典禮
韓國兩大頒獎典禮之一《金唱片頒獎典禮》明年邁入40周年，確定在臺北大巨蛋舉辦！金唱片作為韓國音樂圈和偶像藝人的重要指標，每年都有多組當紅藝人出席，目前嘉濱陸續公布鍾，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。
典禮日期：2026/01/10（六）
典禮地點：臺北大巨蛋
頒獎嘉賓：宋仲基、邊佑錫、安孝燮…（陸續公布中）
👉更多 金唱片頒獎典禮資訊
【2025年11月】
🗓️11/14（五）、11/15（六）
🏆2025 KGMA頒獎典禮
2025 KGMA（Korea Grand Music Awards）韓國大型音樂頒獎典禮將於11/14、11/15連續兩天，在韓國仁川的 Inspire Arena 盛大舉辦。KGMA是去年新設立的頒獎典禮，由日刊體育主辦，集結頒獎典禮和大型現場表演，匯聚當前最火紅的 K-POP 與新生代藝人。
典禮時間： 2025/11/14（五） 2025/11/15（六）
典禮地點：韓國仁川 Inspire Arena
主持人： 【Day1】「Red Velvet」Irene、南志鉉 【Day2】「KISS OF LIFE」Natty、南志鉉
表演嘉賓： 【Day1】THE BOYZ、MEOVV、박서진 Park Seo-Jin、BOYNEXTDOOR、xikers、INI、ATEEZ、Xdinary Heroes、ALLDAY PROJECT、WOODZ、이찬원 Lee Chan-won、CRAVITY、KiiiKiii、FIFTY FIFTY 【Day2】NEXZ、LUCY、BTOB、SUHO、Stray Kids、IDID、IVE、AHOF、UNIS、장민호 Jang Min-Ho、CLOSE YOUR EYES、KISS OF LIFE、KickFlip、fromis_9、P1Harmony、Hearts2Hearts
頒獎嘉賓：姜泰伍、金玟錫、朴世阮、邊佑錫、徐恩秀、申承浩、安孝燮、妍雨、李周妍、崔秀英、權律、金湍、金度延、金曜漢、文彩元、邕聖祐、李雪、蔡書安、崔允智、孔升妍、金度勳、裴賢聖、嚴泰九、尹佳怡、李世榮、李烈音、鄭準元、秋泳愚、賀營
👉更多 KGMA頒獎典禮資訊
🗓️11/19（三）
🏆2025 青龍電影獎
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎將於11/19在韓國汝矣島KBS大廳登場，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項；《屍速列車》名導延尚昊的新作《醜得要命》入圍10項僅追在後。
典禮時間：2025/11/19（三）
典禮地點：汝矣島KBS大廳
主持人：韓志旼、李帝勳
典禮亮點： (1)《徵人啟弒》入圍大贏家 朴贊郁、延尚昊名導對決！ (2) 李炳憲、玄彬爭影帝 入圍陣容堅強 (3) 孫藝珍、宋慧喬角逐影后 潤娥四度挑戰青龍
👉更多 青龍電影獎完整入圍名單、亮點
🗓️11/28（五）、11/29（六）
🏆2025 MAMA頒獎典禮
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。每年的MAMA頒獎典禮舞台都眾星雲集，想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！
典禮時間： 2025/11/28（五）19:00 2025/11/29（六）19:00
典禮地點：香港啟德體育園主場館
主持人： 【Day1】朴寶劍
表演嘉賓： 【Day1】Super Junior、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、BABYMONSTER、IVE、ALPHA DRIVE ONE、BUMSUP、i-dle、MIRROR、NCT WISH、TREASURE 【Day2】G-Dragon、aespa、Stray Kids、TXT、ZEROBASEONE、RIIZE、JO1、ALLDAY PROJECT、CORTIS、KickFlip、izna、IDID、Kyoka
👉更多 MAMA頒獎典禮亮點
其他人也在看
BABYMONSTER演唱會1/2、1/3 台北小巨蛋開唱！票價座位、售票時間、VIP套票福利一次看
BABYMONSTER繼2025年6月登上林口體育館開唱後，最新亞洲巡迴粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》宣布唱進台北小巨蛋，2026年1/2、1/3一連兩天登場！BABYMONSTER是YG娛樂旗下女團，2023年出道的她們以亮眼外型和堅強的舞台實力備受關注，《SHEESH》、《DRIP》、《Clik Clak》等歌曲在YouTube上都有破億的觀看次數，今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》更是上線不到2周，就累積1億觀看次數，在全球都擁有超高人氣。BABYMONSTER演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前 ・ 發起對話
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 42
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 52
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 23 小時前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 1 天前 ・ 35
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 21 小時前 ・ 14
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 60
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 181
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 15
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話