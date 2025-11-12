年末食品業備貨壓力升溫 勤億「液蛋技術升級」成產線隱形穩定器

（記者蔡函錚／綜合報導）年末檔期將至，食品與餐飲業者陸續進入備貨高峰，從烘焙、甜點到醬料與茶飲，各類食品工廠幾乎滿載運轉。近年因氣候變化與禽流感等因素，市場對「缺蛋風險」的擔憂持續升溫，為食品業的生產與備貨帶來壓力。

在民眾關注蛋品供應、業者加緊備貨的雙重挑戰下，食品產業對原料穩定性與保存管理的需求明顯升高。特別是液蛋產品，由於保存期短、運輸條件嚴苛，一旦供應不穩便會影響產線排程與交貨時程。隨著產線需求攀升，今年市場出現新一波技術升級趨勢，液蛋的保存與穩定度明顯提升，也成為年末備貨潮中支撐整體供應鏈的重要力量。

示意圖／年末檔期將至，食品與餐飲業者陸續進入備貨高峰，從烘焙、甜點到醬料與茶飲，各類食品工廠幾乎滿載運轉。（擷取自免費圖庫freepik）

備貨期提早開打 液蛋穩定度成市場焦點

餐飲與烘焙業者普遍反映，今年備貨期比往年提早展開，冷鏈物流與原料保存壓力同步上升。過去液蛋的保存期限較短，若遇天氣變化或產線延誤，往往造成報廢與成本損失。然而今年市場狀況相對穩定，部分業者觀察到液蛋保存期限延長、品質更趨一致，使得工廠能提早進料、分批生產，減少庫存壓力與損耗。對食品製造端而言，「液蛋能否撐得久、用得穩」正逐漸成為備貨期的關鍵議題，也影響品牌在年末出貨節奏上的靈活度。

圖／「液蛋能否撐得久、用得穩」正逐漸成為備貨期的關鍵議題，也影響品牌在年末出貨節奏上的靈活度。（勤億蛋品科技提供）

勤億蛋品科技導入微波殺菌技術 保存期限最長延至45天

液蛋穩定度的提升，與勤億蛋品科技近年推動的製程升級息息相關。該公司今年擴增一條液蛋生產線，整體產能提升約五成，並導入台灣第一台液蛋專用微波殺菌設備。微波殺菌技術透過熱效應穿透產品中心，使殺菌過程更均勻，能降低細菌含量並減少風味變化，成為食品原料加工中兼顧安全與品質的新選項。

根據勤億內部檢測與第三方驗證資料顯示，新製程讓液蛋的保存期限明顯延長：未殺菌蛋黃液、全蛋液可保存11天，未殺菌蛋白液、均質蛋白液可保存20天，殺菌全蛋液、蛋黃液、蛋白液可達30天，而茶碗蒸蛋液、10%鹽殺菌全蛋液則最長可保存至45天。保存期的延長讓食品工廠在排程、生產與配送上擁有更大彈性，也有助於降低報廢率與庫存壓力。業界觀察指出，這項技術導入提升了液蛋產品的穩定度，對整體供應鏈風險控管產生正面效應。

圖／勤億蛋品科技今年擴增一條液蛋生產線，並導入台灣第一台液蛋專用微波殺菌設備，整體產能提升約五成。（勤億蛋品科技提供）

技術升級帶動穩定力 穩定成為競爭力

食品供應鏈的穩定度，正逐漸成為衡量品牌競爭力的重要指標。在高波動的市場環境中，原料能否保持「穩定、安全、可預測性」已直接影響到品牌交貨能力與消費者信任。隨著液蛋製程技術升級與保存效期延長，業界普遍認為，這不僅改變食品工廠的生產模式與庫存策略，也讓液蛋從高風險原料轉變為支撐食品產業鏈的關鍵基礎。

面對年末備貨潮，各品牌在追求產能效率的同時，也更重視供應鏈的可持續性與風險管理。誰能穩定供應、降低損耗，就能在競爭中搶得先機。技術帶來穩定，而穩定，正是當前食品產業最核心的競爭力。

