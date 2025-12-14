年末餐敘到！即起至明年3/3 北捷24車站出口設嘔吐袋專區可自取

〔記者董冠怡／台北報導〕隨著耶誕、尾牙、跨年與春酒時刻將至，台北捷運今宣布，即日起至明年3月3日，北捷於鄰近大型餐廳的棕、紅、綠、橘、藍線，共計24個車站出口，設置嘔吐袋自取專區，也可至每一站的詢問處索取。

廿四個車站包括文湖線(棕線)南港展覽館站、內湖站、劍南路站、中山國中站、南京復興站、六張犁站；淡水信義線(紅線)台北車站、中山站、芝山站、復興崗站、台北101／世貿站、大安站；松信新店線(綠線)南京復興站、景美站、大坪林站、公館站。

中和新蘆線(橘線)徐匯中學站、台北橋站、三民高中站、行天宮站，以及板南線(藍線)南港展覽館站、國父紀念館站、西門站、龍山寺站。

北捷提醒，不論是因節慶派對、公司聚餐酒醉，或是其他原因導致身體不適，都可取用嘔吐袋，除了上述車站出入口，每站詢問處也能索取。

