年末「天馬星」催動桃花！4生肖魅力爆棚 有望脫單

在紫微斗數中，天馬星的力量向來帶著一股「牽動情緒、推動關係」的氣流，會讓一個人的魅力帶著主動性，情感走勢也顯得更有速度，紫微斗數老師姚本軍點名4生肖在2025年年末感情運爆發，單身者有望邂逅有緣人，有伴者也能讓情感再加溫。

4生肖在今年年底 感情運爆發 。（示意圖／pexels）

生肖虎

天馬星在2025年年末對於生肖虎者，情感世界便會顯得更加鮮活。虎本身就帶著強烈的存在感，而天馬星讓這種氣場變得更自由、更具吸引力。 2025 年接近尾聲的時候，虎的情感發展會顯現出一種「被看見」與「想靠近」的流動。身邊的人會更容易被他們的能力、行動力、甚至是某種獨特魅力吸引。單身者會有明顯的互動機會，像是有人主動靠近、有人因為生活節奏相遇而產生好感；有伴侶者則會因為彼此之間的行動變多、計畫增加，而讓感情重新找到節奏。然而天馬畢竟是動星，虎如果太急、太快，也可能會讓對方跟不上，所以在前進的同時，能否照顧彼此的步伐，就是這段期間能否綻放的關鍵。

生肖龍

天馬星在2025年年末對於生肖龍，感情呈現的不是奔放，而是「關係被推著往前調整」。龍的個性向來帶著自信與掌握感，而天馬的到來讓關係之間的節奏開始變動，有些龍會感受到另一半更積極，也有些龍會因為外務流動、生活節奏加快，而重新審視兩人的位置。這在 2025 年年末會出現明顯跡象：關係中的角色重新分配、相處方式重新梳理、旅遊或共同計畫突然變多、甚至會因為一個臨時的決定而拉近距離。對單身的龍來說，天馬星影響往往代表有人「從生活裡走進來」，多半不是刻意尋找，而是因為日常、工作、活動的變化，讓新的人事物被推到眼前。

生肖羊

天馬星在2025年年末對於生肖羊，感情的推動方式就完全不同。天魁本身帶著一種清貴、教化、氣質提升的能量，往往透過「人」來帶動感情的變化。生肖羊在 2025 年年末，會在社交圈裡呈現更受尊重、更被注意的氣質，朋友對他們的信任增加，人緣中帶著欣賞與好感，有些互動在無聲之中變得曖昧，有些則發展出深度依賴與情感連結。單身的羊容易在朋友圈、社交場合或團隊合作中遇到值得發展的人；有伴侶者則在這段期間會因為朋友的支持、建議或牽線，而讓感情更穩、更清晰。這種感情能量不是強烈的推動，而是像一道光，讓羊被人看見、被欣賞，進而開啟新的情感風景。

生肖鼠

天馬星在2025年年末對於生肖鼠，與其說是感情的外在變化，不如說是「內心世界的重新啟動」。鼠在 2025年年底開始會發現自己的情感動機更強烈，想愛、想被愛、想互動的渴望變得具體，也更容易被啟動心動感。單身者會因為心境的改變而打開新的可能，可能原本不願意嘗試的事突然願意跨出一步；有伴侶者則會在情緒流動中更願意溝通、更懂得表達感受，讓愛變得更有溫度。天馬在這裡給鼠的不是外在的桃花，而是讓心往前跑，讓自己敢於抓住機會。

