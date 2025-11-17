年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡

iPhone換電池最高折900元！神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」優惠活動，針對iPhone 12至16系列手機，提供現折500元優惠，並贈送300元配件購物金；iPhone 14至16系列更加碼100元配件購物金，最高享900元優惠！不僅如此，即日起～11/30止，凡於台北市21家神腦特約門市、２家神腦Apple授權維修中心回收舊行動電源，還送50元商品卡！

查詢iPhone電池健康度

蘋果官方指出，在iPhone ６和後續機型上，iOS增加了多項新功能，可顯示電池健康度，大家可以在「設定」>「電池」>「電池健康度與充電」中，找到這些功能。若是搭載iOS 16.0或之前版本，可在「設定」>「電池」>「電池健康度」中查詢。

▲用戶可隨時查看手機電池健康度。（圖片來源：iPhone官網）

更換原廠電池享900元優惠

隨著歲末出遊與節慶旺季到來，手機用電量增加，不妨趁此機會查詢手機電池健康度，把握年末最後一波換電池優惠！即日起，民眾可線上預約iPhone原廠電池更換服務，全台７間神腦Apple授權維修中心，遍及台北、桃園、台中、台南及高雄，iPhone 12至16系列手機換原廠電池，現折500元，並贈送300元配件購物金；iPhone 14至16系列則加碼100元，享總值900元優惠，數量有限、額滿為止！

▲民眾可線上預約iPhone原廠電池更換服務，最低2,490元即可更換。（圖片來源：神腦國際）

回收行動電源領50元商品卡

此外，即日起～11/30止，攜帶不限品牌型號的舊行動電源，至台北市21家神腦特約門市及２家神腦Apple授權維修中心回收，每回收２顆即可獲50元商品卡，新會員再贈50元神腦幣，並有行動電源折扣優惠，大家快把握活動響應環保，減少電子垃圾，再領好康優惠！

▲即日起～11/30止，可以攜帶不限品牌型號的舊行動電源，至台北市21家神腦特約門市及２家神腦Apple授權維修中心回收。（圖片來源：達志）

【iPhone原廠電池舊換新 門市一次看】

▲全台７間神腦Apple授權維修中心，遍及台北、桃園、台中、台南及高雄。（圖片來源：神腦國際）

iPhone原廠電池舊換新預約：https://reurl.cc/8bGzGj

【廢行動電源回收活動 門市一次看】

▲台北市21家神腦特約門市及２家神腦Apple授權維修中心，皆可進行行動電源回收。（圖片來源：神腦國際）

神腦國際

電話：0800050868

時間：11：00～21：30（依各門市時間而定）​

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章