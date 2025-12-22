一年死神型大腸癌有解！1治療成延命關鍵

▲帶有BRAF基因突變，被臨床視為最惡性的大腸癌亞型之一。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 依據國健署資料顯示，國內平均每半小時就有1人罹患大腸癌，一旦進展為轉移性大腸直腸癌，治療複雜度與死亡風險便大幅攀升。特別是其中約5-7%的病友帶有BRAF基因突變，被臨床視為最惡性的大腸癌亞型之一，不僅腫瘤進展快速、轉移風險高，且對傳統治療具高度抗藥性，過去病友平均存活期往往不到1年，因此，以「一年死神型」大腸癌來形容其嚴峻性。嘉義長庚醫院血液腫瘤科官鋒澤醫師指出，過去這群病友在治療上常面臨「兵敗如山倒」的窘境，即使積極接受化療，病情仍可能在短時間內急速惡化，整體存活期難以跨過1年門檻。

基因檢測「清地雷」 掌握腫瘤情資、把握黃金延命契機

隨著精準醫療的發展，加上健保已納入相關的基因檢測，轉移性大腸直腸癌病友如今能更準確掌握腫瘤的基因特性，避免治療踩雷，也讓用藥策略更為精準。官鋒澤表示，過去在缺乏基因檢測的年代，臨床多以傳統化療為主，對大多數病友仍具一定的成效，唯獨BRAF基因突變族群時常反應不佳。

廣告 廣告

此外，BRAF突變腫瘤多位於右側大腸，經常合併腹膜轉移，使疾病進展更具侵略性，也增加營養調控的困難度；一旦在營養狀態不佳，病友不僅難以承受治療，對抗腫瘤更是難上加難，若延誤治療方向，極可能錯失關鍵的延命時機。

▲轉移性大腸直腸癌的治療複雜度與死亡風險大幅攀升。其中約5-7%的病友帶有BRAF基因突變，被臨床視為最惡性的大腸癌亞型之一。（圖／官鋒澤醫師臉書粉絲專頁-吾蟹可擊提供）

大大提升反應率 醫：雙標靶治療迎來戲劇性改善

官鋒澤說明，轉移性大腸直腸癌採用雙標靶治療策略，臨床上有機會在2至3週內，觀察到腫瘤出現戲劇性的改善，部分病友從原本無法進食，逐步恢復自主進食能力，腫瘤指數亦有機會在短時間內下降一半以上。因此，呼籲病友主動與醫師討論BRAF基因檢測的必要性，若確認為BRAF突變，臨床研究顯示，接受過全身性治療的BRAF突變轉移性大腸癌患者透過雙標靶治療可將總體存活時間延長近60%，死亡風險降低約40%，腫瘤反應率相較於傳統化療也大幅提升。

從「只剩兩週」到五年重生 臨床奇蹟翻轉人生軌跡

官鋒澤提醒，許多病友在確診當下，往往覺得人生被按下暫停鍵，因而陷入消極。但他強調「癌症治療是一場接力賽，只要持續往前跑一定會看到希望。」鼓勵病友主動了解自己的病情、勇於與醫師討論治療選項。且目前大腸癌已有多項藥物納入健保給付，只要不輕言放棄，醫療進步的可能性將為患者帶來更多延命與重生的機會。

官峰澤分享，一名30多歲、育有兩名年幼孩子的男性病友，曾因大腸癌轉移在他院接受過化療，卻未見療效，病情急速惡化，中間甚至一度被評估僅剩約2週存活期。所幸，在家人的鼓勵下轉院至嘉義長庚醫院，後續再透過基因檢測，確認其帶有BRAF基因突變，醫療團隊隨即調整治療策略，以延長存活期為目標，改採雙標靶治療，爭取到治療的黃金時間，不僅成功讓腫瘤縮小至正子掃描也無法偵測到殘餘腫瘤、各項指標亦明顯改善。

如今，個案也已穩定走過5年，回歸日常生活、持續陪伴兩個孩子成長，成為醫療團隊眼中極具代表性的臨床案例。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

目睹隨機傷人釀焦慮！北市啟動「心理諮詢服務」 4症狀快求助

冬至到！心血管疾病拉警報 中醫推薦護心蔬果清單

一天刷牙3次還不夠！醫示警「做錯3步驟」牙菌斑殘留