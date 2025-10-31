年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫

記者簡浩正／綜合報導

謝侑芯被封為「護理系女神」。（圖／翻攝自臉書）

網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。

《NOWNEWS今日新聞》報導，摯友Chris回應表示謝侑芯的家屬，包含父母、哥哥、妹妹，都正在處理她的後事。馬來西亞醫院的報告是說死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。至於謝侑芯告別式是否會公開舉行？Chris指出，「侑芯家屬應該會私人辦告別式，對外應該不會公開，告別式這邊，我們可能幾個朋友們會額外辦一個」。

廣告 廣告

心臟病泛指所有對心臟造成影響的疾病，例如冠狀動脈心臟病、心律不整和先天性心臟病等。世界衛生組織（WHO）指出，全球每年約1800萬人死於心血管疾病；而據衛福部111年國人死因統計結果，共計2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人死亡。

根據北榮心臟血管外科衛教資訊顯示，心臟疾病最常見的症狀主要有胸痛，而引起胸痛原因許多，如肺炎、膽結石、胃潰瘍、內膜炎，最常見是狹心症、心肌梗塞等，尤其狹心症心肌梗塞所引起的疼痛和其他症狀所引起的都不一樣；而由心臟病所引起的氣喘，並不單一出現這種氣喘症狀，會併發其它像悸動、浮腫和咳嗽等症狀，這不難與氣管疾病做一比較。

另一個常見的症狀是呼吸困難，支氣管喘氣特微是吸氣短呼氣長而且痛苦，而心臟喘氣是吸氣痛苦的狀態，但是否是屬於呼吸氣管疾病，或是屬於心臟疾病所引起，需要做進一步的鑑別診斷。

馬偕醫院心臟血管內科系主治醫師葉宏一曾表示，高血壓、高血糖、高血脂的三高患者，未來得到心臟疾病的風險高於一般人，很多心臟疾病在發病前10年左右就開始慢慢醞釀，想保護心臟血管健康，把握8件與日常生活息息相關的事。包括「吃得營養、動得更勤、積極戒菸、睡眠充足、管理體重、控制膽固醇、控制血糖、控制血壓」；其中飲食方面，避免過度攝取鹽、糖、油脂，保持高纖維攝取，運動則要養成每週150分鐘以上中等強度以上運動習慣，並拒絕吸菸等，都有助降低罹病風險。

更多三立新聞網報導

坣娜不敵「癌王」肺腺癌逝！「9症狀」常被誤認感冒 醫曝7大高危險群

「無痛血尿」藏危機！6旬婦輸尿管爆「5公分大腫瘤」醫：3類人高風險

邊境防疫螺絲鬆了？網傳「帶肉品通關能拒檢」立委爆氣：查核機制太軟弱

家樂福、愛買蔬果出包！食藥署揪72項農產品農藥殘留 全聯多家分店中鏢

