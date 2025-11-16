一年比一年盛大 瓜地馬拉14家咖啡業者來台參展

「中美洲經貿辦事處（CATO）」攜手友邦貝里斯與瓜地馬拉，在台灣國際茶酒咖啡展共同設立「中美洲館」。李佳穎攝



2025年台灣國際茶酒咖啡展於在南港展覽館一館盛大登場，明（11/17）日是最後一天，今年「中美洲經貿辦事處」（CATO）攜手友邦貝里斯與瓜地馬拉，共同設立「中美洲館」，瓜地馬拉咖啡協會（Anacafé）理事長Andrés Destarac更率領14家瓜國咖啡業者前來參加，規模超過以往。

中美洲經貿辦事處主人徐韶慧指出，Anacafé第二度來台參展，去（2024）年參展家數不到10家，今（2025）年Destarac親率來自14家業者、8大產區的優質豆款前來，規模超過以往，期盼與台灣業界建立更緊密的長期合作關係；同時，數家台灣進口商也於館內設攤，開放試飲，讓民眾親身感受瓜地馬拉不同產區咖啡的細膩層次與風味差異。

徐韶慧指出，台灣的咖啡文化已相當成熟，從街角的連鎖咖啡到講究手沖技藝的精品咖啡店，消費者對品質與風味的要求日益提升；根據統計，台灣去年自瓜國進口的咖啡豆已超過全國總消費量10%，成為瓜國第4大咖啡出口國，顯示其咖啡豆在台灣市場具備高度認可與穩定成長潛力。

徐韶慧進一步說明，台灣消費者特別青睞瓜地馬拉的高地豆，其中以安提瓜（Antigua）、薇薇特南果（Huehuetenango）與科班（Cobán）等產區最具代表性。這些地區氣候涼爽、土壤肥沃，孕育出花香細緻、果酸明亮且風味平衡的咖啡，深受專業品飲者與一般消費者喜愛。

除咖啡外，中美洲也是可可的發源地之一，其中貝里斯以優質可可享譽國際。今年「中美洲館」也展售利用貝里斯可可的紙做的食品，希望讓民眾認識可可發展現況與種植特色，體現中美洲友邦食材與台灣食品品牌攜手創新的成果，而貝里斯的蘭姆酒與瓜地馬拉咖啡也能結合調製創意飲品。

