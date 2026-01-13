一年清除逾2700萬根菸蒂 嘉義街道更乾淨

嘉義縣舉辦菸蒂兌換活動，一年撿拾超過2700萬根菸蒂，改善環境衛生。（圖：嘉義縣環保局提供）

菸蒂是馬路上最常見、也是最難清除的垃圾之一。嘉義縣環保局推動「菸蒂兌換行動」，去年一年總計清除多達2740多萬根菸蒂，總重量超過4600公斤，為環境衛生帶來實質改變。

嘉義縣環保局表示，棄置菸蒂容易汙染環境，環保局啟動兌換機制，結合社區全面動員，去年共有4835人次參與撿拾行動，收集數量驚人。累計回收裝滿近11萬支600cc寶特瓶的菸蒂，換算數量約有2740多萬根菸蒂。

嘉義縣各鄉鎮市中，以大林鎮、民雄鄉與新港鄉檢拾菸蒂數量最多。（圖：嘉義縣環保局提供）

嘉義縣各鄉鎮市中，以大林鎮、民雄鄉與新港鄉檢拾菸蒂數量最多；村里則是由由大林鎮西林里、民雄鄉中和村及大林鎮中林里獲得前三名，展現基層社區長期投入與居民高度參與清除菸蒂的成果。

環保局也再度呼籲民眾吸菸後，務必將菸蒂投入垃圾桶或菸蒂筒，不要隨意丟棄。未來將持續結合宣導、回收與社區行動，持續打造衛生又乾淨的生活環境。（龐清廉報導）

【提醒您，吸菸有害健康，吸菸會導致癌症，戒菸可減少對健康的危害】