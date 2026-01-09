年減20%！全台出生人數連10降 2025年新生兒不到11萬人續創新低

2025年12月戶口統計資料再揭示少子化與高齡化加劇的兩大警訊。根據內政部資料，截至2025年12月底，台灣總人口數為2329萬9132人，為連續2年負成長。

其中，65歲以上人口達467萬3155人，占整體人口20.6%，正式宣告台灣邁入「超高齡社會」，另一方面，出生人口則持續探底，2025年新生兒數為10萬7812人，較2024年新生兒數13萬4856人，一口氣少2萬7044人，也是台灣出生數連10年下降。

出生人數連10降 生育率回不去了？

內政部今（9）日公布2025年12月戶口統計資料，去年12月新生兒為9027人，約每4.9分鐘出生一名嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.56，雖較11月增加1081人，但仍然無法提振低迷的生育狀況，累積2025年全年出生數為10萬7812人較2024年再減少2萬7044人，年減幅達20%。

事實上，台灣新生兒數自2016年20萬8440人起逐年下滑，原以為出生數在虎年2022年13萬8986人，跌入谷底後將迎來反彈，不過，不僅2023兔年13萬5571人跳不起來， 2024年13萬4856人龍年效應也失效，到了2025小龍年出生人數剩10萬7812人顯著下滑，加深少子化成國安危機。

「生不如死」持續 連續6年人口自然減少

另一方面，12月死亡數為1萬7450人，較11月增加2679人，全年死亡人數為20萬268人，折合年粗死亡率為千分之8.58，台灣已連6年「人口自然減少」，即出生人數比死亡人數還少。

從人口結構來看，截至去年12月底，0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。

正式跨越20%門檻 台灣邁入「超高齡社會」

世界衛生組織（WHO）定義，65歲以上老年人口占總人口比率達7%為「高齡化社會」，達14%為「高齡社會」，超過20%則為「超高齡社會」，換句話說，台灣在2025年正式跨過20%門檻，成為超高齡社會。

從縣市別觀察，全台22縣市中，已有14個縣市進入「超高齡社會」。其中，台北市65歲以上人口24.18%最高，嘉義縣以24.11%居次，第三名則為南投縣22.66%，基隆市22.28％及屏東縣21.84％則緊追在後。

六都中，高雄市與台南市65歲以上人口比率分別達20.79％與20.48％，同樣跨入超高齡社會。

65歲以上人口比率低於20%的則有，新北市、桃園市、台中市、嘉義市、金門縣、連江縣、新竹市與新竹縣，其中新竹縣比例最低，為15.08％。