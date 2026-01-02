一年激戰200回！基隆男搞大15歲小女友肚子「診所引產東窗事發」

社會中心／基隆報導

少女懷孕前往醫院引產，院方察覺有異通報，全案才因此曝光。（示意圖／PIXABAY）

基隆一名男子與未滿16歲的少女交往，2人慾火難耐，在短短一年內發生性行為高達200次，平均每週3次。直到少女懷孕前往醫院引產，院方察覺有異通報，全案才因此曝光。基隆地院審理後，考量男子坦承犯行，且女方家屬表示不願提告求償，最終依對未滿16歲女子性交罪，輕判男子有期徒刑6個月。

根據檢警調查，該名男子與被害少女原為男女朋友關係，他明知女方當時年僅14歲以上、未滿16歲，心智尚未成熟，卻仍在2024年1月初至同年12月底期間，於雙方住處及不詳旅館內頻繁發生性行為。檢方統計，2人在交往期間，以每週平均3次的頻率發生關係，累積次數竟高達200次，行徑相當大膽。

全案之所以曝光，是因為少女意外懷孕，在家屬陪同下前往醫院進行引產手術。院方在處理過程中發現對方未成年，隨即依照規定進行通報。檢警介入偵辦後，採集胚胎檢體與男子進行DNA比對，證實2人確實發生過性行為。面對檢警偵訊，男子對所有犯行供認不諱。

法院審理時指出，男子身為成年人，應知悉法律對未成年人的保護界線，卻為滿足私慾，與思慮未臻成熟的少女發生性行為，對於被害人身心健全發展造成影響，所為實不可取。

儘管男子觸犯刑法，但法官考量他犯後始終坦承錯誤，且被害人及其家屬在偵查中明確表示「不對被告提告，也不請求賠償」，展現原諒之意。兼衡男子年紀尚輕、因一時思慮不周觸法，以及其智識程度與家庭經濟狀況後，基隆地方法院最終依《刑法》第227條第3項，判處有期徒刑6月，全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

