年火化2.5萬具 台中兩殯儀館設AI判煙揪空汙
台中市東海及大甲殯儀館近6年平均每年火化量約2.5萬具，由於棺木內放置過多塑膠或合成纖維等陪葬品，火化易產生大量高溫廢氣，成為空汙防制設備負荷的主要來源。台中市生命禮儀管理處今年於建置AI判煙系統，提升操作人員現場應變效率，強化兩處火化場周邊空氣品質監控。
國人火化觀念普及，殯葬需求持續增加，台中市共計4處殯儀館，包括東海、大甲、崇德以及東勢殯儀館，其中東海及崇德近6年平均每年火化量約2.5萬具，使用量龐大。
民政局長吳世瑋提到，棺木內放置過多塑膠或合成纖維等陪葬品，棺木火化破棺瞬間易產生大量高溫廢氣，成為空汙防制設備負荷的主要來源。此次導入的AI判煙系統，一旦偵測到煙囪廢氣排放異常，系統會即時判讀並啟動爐間警報器，提醒火化爐爐師調整進氣量，避免異常排放持續發生，提升操作人員現場應變效率。
此外，為確保監測準確度，系統上線後將會每3個月進行1次調校，持續強化火化場空汙排放的自主管理效能。吳世瑋強調，市府結合科技及現場管理雙軌並行，展現守護市民健康的堅定決心，打造低汙染、友善且安心的治喪環境。
台中市生管處長柯宏黛指出，除了今年投入總經費100萬元分別於東海及大甲火化場建置AI判煙系統，透過即時監控與精準管理，強化火化流程監控與管理。另市府近年積極汰換館內老舊火化爐具與空汙防制設備，不僅提升火化效能，也有效降低汙染物排放，改善周邊空氣品質。
