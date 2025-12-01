一年燒3次！台南城西二期掩埋場「蓄熱1個月」再竄火 黃偉哲：無石棉瓦

記者林昱孜／台南報導

安南城西二期掩埋場11／30晚間突然起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

台南市近來火災頻傳，繼日前烏樹林風災廢棄物暫置場火警仍未完全熄滅之際，30日晚間，安南城西二期掩埋場又竄出火舌；台南市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤、消防局長李明峯等人均趕往現場，火勢於9時58分撲滅。該處一個月前曾發生火警，許仁澤研判，此為上次火警延續，現場並無石棉瓦燃燒。

台南市消防局於晚間19點48分接獲報案後，立即啟動大規模搶救，出動了30車、警消57人，並投入 1台無人機及3台消防機器人。據消防人員回報，由於現場堆積的垃圾有6層樓高，火勢一發不可收拾，且高溫濃煙密布，所幸初步確認現場並無人員傷亡。

安南城西二期掩埋場火警，台南市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤、消防局長李明峯等人均趕往現場。（圖／翻攝畫面）

安南城西二期掩埋場大火產生的濃煙，已對台南市南區及周邊地區的空氣品質構成威脅。台南市環保局在接獲消防局通知後，相關主管已緊急趕往現場了解情況並進行空氣品質監測與緊急處理。台南市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤、消防局長李明峯軍前往現場坐鎮，火勢於9時58分撲滅。

環保局代理局長許仁澤表示，此次起火恐為一個月前火警延續。（圖／翻攝畫面）

許仁澤表示，城西掩埋場約1個月前曾發生火警，由於暫置垃圾堆疊高度較高，底層垃圾發酵產生沼氣與蓄熱，加上面臨70多年來最熱秋天，氣候乾燥、高溫，導致內部殘火復燃，研判此次起火應為1個月前火警延續。

許仁澤進一步說明，怪手配合水線開挖、翻攪並澆水降溫，消除底層餘熱，明年1月中旬焚化廠量能恢復後，將逐步去化累積約50萬公噸的暫置垃圾，加強巡檢監控，確保公共安全，嚴防火災發生。



