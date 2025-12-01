一年燒3次！ 台南安南城西掩埋場再起火 環保局長趕赴現場曝原因

記者萬于甄、袁志豪／台南即時報導

城西二期掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區。記者萬于甄／攝影

台南後壁烏樹林風災廢棄物暫置場大火尚未熄滅，安南城西二期掩埋場今晚又傳出火警，且已是今年第3度發生火警，市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤、消防局長李明峯等人均趕往勘災，針對城西掩埋場再度起火，許仁澤研判，恐是上次燃燒起火的延續，現場並無石棉瓦燃燒。

黃偉哲表示，城西二期掩埋場燃燒區域為生活垃圾暫置區，而生活垃圾與石棉瓦屬於不同的廢棄物性質，不會放置在同一區域，同時現場並未波及石棉瓦堆置區，市民朋友可放心，後續也指示消防員全力灌救，相關局處即刻啟動環境監測及應變措施，保障周邊居民安全。

城西二期掩埋場今年已第3度起火，消防局今晚獲報趕抵現場時，已竄出熊熊烈火，目前出動30輛消防車、57名警消及1名役男，並調派無人機及消防滅火機器人等到場協助滅火，火勢約晚間9時58分撲滅，目前正進行殘火處理。

許仁澤也說，城西掩埋場約1個月前曾發生火警，研判此次起火應為1個月前火警的延續，由於暫置垃圾堆疊高度較高，底層垃圾發酵產生沼氣與蓄熱，加上近期遭遇70多年來最熱秋天，氣候乾燥且高溫，導致內部殘火復燃。

許仁澤強調，現場已動用怪手配合水線進行開挖、翻攪與澆水降溫，以徹底消除底層餘熱，必要時將採取覆土措施阻絕空氣，同時預計明年1月中旬焚化廠量能恢復後，將開始逐步去化累積約50萬公噸暫置垃圾，目前已要求加強巡檢與監控，確保公共安全。

環保局也提醒，今天西部地區受天候影響，空氣品質本已偏差，加上火勢造成局部汙染累積，敏感族群如有呼吸道症狀，建議減少戶外活動並配戴口罩，並持續留意最新空品更新資訊。火警原因將由消防局火調科進一步調查，相關監視紀錄或佐證資料也會同步蒐集釐清。

