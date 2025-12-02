年營收強攻57億！裕隆城耶誕限定活動登場 京站放送百萬大獎

京站周年慶第二波即將登場，讓民眾準備耶誕禮物更輕鬆。（京站提供／朱世凱台北傳真）

百貨耶誕節動作頻頻，看準送禮需求增加，推出各式好物折扣，同時為館內增添節慶裝飾，讓民眾消費之餘，也能打卡留下浪漫回憶。

京站推薦DIOR 2025聖誕倒數月曆，推薦價2萬3000元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站周年慶第二波於12月4日至12月15日壓軸登場，除了祭出更強力的超殺回饋，更集結多款限量耶誕好物，讓民眾無論準備交換禮物或年底犒賞自己，都能輕鬆入手。首四日Q卡友專屬特別加碼，除了消費滿3800元可獲得400元商品贈券加100元Qonline贈券，當日累積滿1萬元再送1000元及業種加碼最高送500元，優惠加總最高可享24％回饋；另外，Q卡友扣500點可兌換500元Q水水券。

京站推薦ELISA GEMS K金雪花憶想耳環，原價8780元、特價6580元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站精選多款限量耶誕禮，包括Jo Malone London放玩派對歡樂新年倒數組，推薦價4150元；L'OCCITANE普羅旺斯之家倒數月曆，原價8569元、特價3880元；DIOR 2025聖誕倒數月曆，推薦價2萬3000元；SABON流光夜宴限量系列24天倒數月曆2025，推薦價8880元；PAUL＆LOE經典倒數月曆，推薦價9270元，限量15組；LUSH高街29 1／2號月曆禮盒，推薦價7450元。

京站周年慶亦提供總價值超過100萬的抽獎內容，Q卡友當日消費累積滿6000元，即獲抽獎機會乙次，有機會抽中萬元京站商品贈券，回饋超有感。12月8日至12月15日，Q卡友可使用Q點變現金，持本人行動Q卡於全館單筆滿3000元扣30點現抵300元。

裕隆城耶誕樹點燈帶來夢幻節慶氛圍。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

新店裕隆城以「歲末感恩歡慶聖誕」為主題，精心打造溫馨的耶誕氛圍，包括一座耶誕樹巍然矗立於門口，搭配沿著人行道與花圃設置的點燈魔法球，讓新店地區宛如夢幻童話世界，凡與耶誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券新台幣500 元。12月25日當天，神秘耶誕老公公將現身裕隆城，與大小朋友們展開尋寶遊戲，沿途發送糖果，分享節日甜蜜與祝福。

誠品生活新店於12月14日在3樓黑盒子舉辦「動感活力運動系」主題交換禮物派對，邀請民眾準備禮物、與同好交流、組隊答題闖關，為冬季注入熱血活力。業者也透露，裕隆城致力打造與眾不同的消費體驗。透過多元創意活動、在地公益服務以及永續運營模式，成功凝聚14萬會員的向心力，今年度營收目標57億元即將達陣，展現創新經營的亮眼成果。

