年產值上兆日圓！日本「一條龍」中資觀光產業急凍 有苦難言

2025年11月20日，在日本東京淺草區觀光的中國遊客。美聯社



中國在日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢後祭出各種報復措施，11月14日起要求國民避免赴日。中國人在日經營的「一條龍」旅遊產業大受打擊，被取消的航班也大多來自中國國籍航空。換言之，「限日令」其實讓許多中國企業與國民損失慘重。

《日經亞洲》報導，赴日旅遊的觀光客以中國人最多，但許多旅行團從住宿、交通、用餐、購物甚至娛樂都由在日本的中資商家安排，甚至只以人民幣線上付款，已形成「一條龍」產業。

這個「一條龍」產業的規模並無正式統計，一位不具名的中國市場分析師則表示，1兆日圓（約2000億元台幣）是他「不感意外」的數字。然而，隨著日中關係持續處於低谷，大批中國遊客取消預訂，這條「龍」也在迅速萎縮。

廣告 廣告

一名不願具名的中國業者在日本經營三間出租度假旅館。她表示，在11月14日以前，她的旅館預訂全滿，但12月的所有預訂幾乎都已取消，而且中國遊客都不願支付取消手續費。

東京淺草區穿和服的中國遊客，攝於11月20日。美聯社

●「不能批評中國政府」

中國駐日大使館11月14日發出的通知中，以「日本社會治安不靖」、「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論……給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」為由，提醒中國公民近期避免前往日本。這名旅館業者有苦難言：「我不能說『日本很安全，快來玩吧』，也不能批評中國政府。」

日本有許多像這樣專為中國遊客服務的中國商家，包括小型旅行社、司機、導遊、餐廳、甚至和服出租店，大多在中國平台上營運，並未納入日本觀光產業的追蹤記錄，有些商家甚至未依規定取得日本當局許可。

前文提到的旅館業者表示，她的旅館資訊是刊登在中國「攜程網」上，遊客透過中國的微信或支付寶付款，日本當局根本追蹤不到這些交易。

隨著赴日旅遊與定居的中國人大幅增加，「一條龍」產業原本蓬勃成長。根據日本政府觀光局（JNTO）統計，今年前11個月，有870萬中國遊客前往日本，較2024年同期增加近4成，而2024年的中國赴日遊客更比前一年增加近兩倍。

穿和服在東京淺草照相的中國遊客，攝於11月20日。美聯社

在此同時，中國也掀起「潤日」風潮。今年6月底，在日定居的中國籍永久居民達90萬人，在所有外籍永居者中23%的占比居首位，主要原因是日本對於永居權的條件寬鬆，吸引許多中上階層的中國人移居。

然而，中國持續強硬報復日相高市早苗的「台灣有事」發言，已迫使中國人湧向日本的風潮逆轉。11月赴日的中國遊客人數僅較去年同期增加3%，與今年以來每月成長率均達兩位數的情況形成強烈對比；原本熱門的中國遊客觀光區也明顯冷清許多。

在東京上野區，成排的中國餐館原本都坐滿中國遊客，如今卻如空城。鎌倉江之電的一處平交道是動畫《灌籃高手》的知名場景，天天擠滿等著拍照的人潮，如今只見東南亞遊客，中國觀光客大減。

負責看守平交道的保全人員說：「以前常見中國旅行團被導遊帶來拍照，最近明顯減少了。」

鎌倉高校前的平交道因《灌籃高手》廣為人知。示意圖，讀者提供

●國籍航空取消數千赴日航班

中國祭出限日令」後，多家國籍航空也取消多個飛日航班。《朝日新聞》曾報導，中國國際航空自11月起就大幅減少飛日航班，將持續至2026年3月。當局宣稱是旅客取消訂位，但在社群平台上，不少乘客反映是被動收到航空公司取消航班的通知。

中國旅遊平台「航班管家」12月22日的最新數據顯示，2026年1月分，中國往返日本航班已取消量2195班次，整體取消率40.4%。其中，46條中日航線未來兩周內的航班全部取消；影響超過44萬人次。

不過，受影響的全是中國主要航空公司，包含中國東方航空、中國國際航空、海南航空、四川航空等。

儘管中國赴日遊客大減，但日本11月入境觀光總人數仍較去年同期增加逾10%。今年前11個月的入境觀光人數逾3900萬人次，全年將突破4000萬人次，創歷史新高。其中台灣、南韓、美國等19個市場的赴日觀光人數都創歷年11月新高。

東京淺草區的中國遊客，攝於11月20日。美聯社

●高市民調仍居高位

中國為迫使高市收回「台灣有事」發言，動用各種強硬報復手段，包括取消日本歌手演唱會、本月6日在太平洋上空兩度對日本F-15戰機進行雷達照射等。但高市內閣成立兩個月來，民調仍居高不下，「蜜月期」比過去的內閣更長。

《日經》12月22日公布的最新民調顯示，高市內閣的支持率為75%、不支持率為18%，均與11月民調相同。同一民調也詢問民眾是否擔憂日中關係惡化對日本經濟造成影響。結果有48%回答「不擔憂」，46%回答「擔憂」兩者不相上下。

《每日新聞》22日公布的民調也顯示，55%日本民眾認為應該「對中國採取更強硬立場」，遠高於認為應「採取更靈活立場」的24%。

更多太報報導

【一文看懂】為何川普與美國海軍想要打造「川普級戰艦」

疑不滿擴大處罰淫穢訊息 中國「快手」短影音遭駭、狂播色情片

中國可回收火箭一個月兩度墜毀 港媒：落後美整整10年