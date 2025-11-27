年產值上看150億！雲林推電動車產業園區 創4千就業機會

雲林縣 / 綜合報導

雲林縣政府，推動斗六智慧電動車，創新產業園區，結合雲科大研發量能以及成熟產業鏈，在淨零減碳的永續趨勢中，藉由創新產業園區開發，預計創造4千多個就業機會，年產值上看150億，希望能讓人才能夠留在雲林，也可以吸引相關產業鏈進駐，創造雲林的繁榮。

綠色外觀，流動感的外型設計，這一台車和一般車輛不同，沒有方向盤，全車自動駕駛技術，相當亮眼新奇。

雲林縣府宣布斗六智慧電動車創新產業園區，設置案向前邁進一步，已經送內政部都委會審議，園區成立後，可以創造4000多個就業機會，年產值上看150億。

雲林縣長張麗善說：「朝向一個未來國際趨勢，也是在淨零減碳永續環境當中，雲林縣不斷的在產業上也不斷的扣合。」電動車產業園區，位於斗六市南側雲科大周邊，就是希望借重雲科大研發電動車的能量，和電動車產業合作，將台灣製電動車推向國際。

雲科大校長張傳育說：「產業園區的開發，其實是有助於我們把人才留住在雲林，而且也可以吸引這些相關產業鏈進來到我們雲林。」打造智慧生活城，不僅是產業轉型升級的關鍵契機，透過產業園區的開發，可以把人才留在雲林，吸引相關產業鏈進駐，提升雲林整體產業智慧化的創新引擎。

