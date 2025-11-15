年產值破1500億！拉麵熱潮席捲日本

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》旗下英文報紙《日本新聞》(The Japan News)15日報導，一股前所未有的拉麵熱潮正席捲日本，旅遊業的興盛使這道深受喜愛的國民美食成為國際熱門。在上一個財政年度，日本拉麵餐廳的市場規模達到約7900億日圓(約1566億台幣)的歷史新高，比10年前成長60％。

據報導，這股拉麵熱潮的背後是赴日外國旅客數量的持續成長。根據日本國家旅遊局統計，去年赴日外國遊客人數達約3687萬人次，創歷史新高。今年截至9月，已有3165萬人次造訪日本，預計再創新高。然而，真正贏得這波新遊客青睞的是拉麵，取代日本料理的標誌性食物壽司。

事實上，根據日本觀光廳去年對外國遊客消費情況進行的調查，18.9％的受訪者表示拉麵提供「最令人滿意的用餐體驗」，僅次於肉類菜餚，且比壽司高出4.4個百分點。

帝國數據銀行資訊管理科副科長飯島大介(Daisuke Iijima，音譯)表示：「作為一種獨特的日本料理體驗，拉麵在海外享有很高的知名度。在日本，光顧拉麵店已成為一種身分的象徵。」該公司估計，上個財年拉麵餐廳的市場規模達到約7900億日圓的歷史新高，「大量的新連鎖餐廳湧入拉麵市場，利用其受歡迎程度，這一點也十分突出，我們預計市場將進一步成長」。

10月中旬一個中午，7位美國遊客正站在東京澀谷區一家味噌拉麵店前，興奮地討論他們要品嚐的拉麵種類。該旅行團參加由日本旅行社籌劃的「東京拉麵之旅」。在3個小時的時間裡，他們會在澀谷區的3家拉麵店之間穿梭，品嚐6碗不同的拉麵。

一位68歲的遊客，在家鄉華府，想吃一碗拉麵需要開車1個多小時。他認為日本之旅令人滿意，並說日本的每家餐廳都很正宗，而且口味豐富多樣。儘管這類旅行團每人費用近2萬日圓(約台幣3967元)，但主辦單位每年仍會收到數千名外國遊客的預訂。

