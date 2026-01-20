年產值飆213億！麥寮綠色科技園區進度曝光 預計創造7000個就業機會

雲林麥寮綠色產業科技加值園區持續推進，預計提供約七千個就業機會，每年創造約二一三億元產值。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府推動產業升級轉型、邁向農工商科技城，積極未來產業趨勢導入科技與創新能量，以「九大產業園區政策」為主軸，規劃全縣創新科技產業布局。其中，「麥寮綠色產業科技加值園區」鎖定打造關鍵材料生產基地，利用麥寮深厚石化產業基礎，導入創新關鍵材料製造技術，呼應國際石化產業鏈高值化與永續轉型趨勢。

縣長張麗善二十日率相關局處長於麥寮社教園區舉行綠色產業科技加值園區推展進度說明，並感謝鄉長許忠富、選區民代及村長、地方仕紳的對此案長期關注，提供許多寶貴建議。為落實麥寮綠色科技產業園區建設，縣府自一一一年起啟動「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」法定程序，計畫面積一七六公頃，規劃產業專用區、住宅區、商業區及多處公園、停車場等設施，打造兼具生產與生活優質環境。

廣告 廣告

張麗善指出，案於一一二年八月三十一日至十月二日完成都計草案公開展覽，並舉辦三場公開說明會蒐集民意；後自一一三年三月起陸續進行五次專案小組審議，同年十二月獲雲林縣都市計畫委員會審議通過後提報內政部。一一四年九月召開內政部都計委員會第一次專案小組審議，程序正持續推進，相信再透過委員張嘉郡、許宇甄、丁學忠於中央努力，經內都委員會審議通過後，很快就能進行相關程序。

雲林麥寮綠色產業科技加值園區持續推進，預計提供約七千個就業機會，每年創造約二一三億元產值。（記者陳正芬攝）

針對地方關心的聯外道路、道路拓寬及產業園區住商用地面積等，張麗善說，縣府已跟麥寮鄉公所協調，將搭配公所辦理都市計畫第三次通盤檢討，納入鄉親意見提供舒適宜居空間。讓鄉親知道這些年縣府腳步不曾停歇，「麥寮綠色產業科技加值園區」未來將聚焦於「關鍵材料製造」，支持電子、汽車、航太、紡織、包裝等多元領域應用，提升傳統工業產品性能與效率，成為雲縣推動高科技產業發展重要支點，帶動整體產業再升級。

許忠富期盼加值園區未來能為當地招來更多產業進駐，創造地方更多就業機會，經濟可以發展活絡；公所目前進行第三度通盤檢討都市計畫，全力支持與縣府「擬定麥寮（豐津地區）都市計畫」連結在一起，讓麥寮鄉未來發展規劃更完整。

城鄉處長林長造說，加值園區預計可提供約七千個就業機會，創造每年約二一三億元產值，並可取得約三十公頃產業用地作為招商設廠使用。張麗善強調，縣府致力讓雲林縣「脫胎換骨」、「脫離貧窮」，該案將在地優勢轉化為永續競爭能量，象徵雲林以更宏觀視野迎向全球產業鏈變動，透過「九大產業園區」逐步推動，形塑雲林成為農工並進、永續共榮城市發展新典範。