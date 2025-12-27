年產量佔全台六成 雲林鰻魚新竹巨城強勢亮相

農業部漁業署攜手雲林縣政府今(27)日與在地鰻魚養殖團體於新竹巨城購物中心舉辦國產鰻魚行銷推廣記者會。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】雲林縣為臺灣鰻魚最重要的養殖重鎮，年產量占全國逾六成，長年以專業養殖技術與完整產業鏈，奠定「鰻魚之鄉」的關鍵地位，為推廣雲林在地鰻魚產業，並深化國產水產品內銷行銷，農業部漁業署攜手雲林縣政府，今(27)日與在地鰻魚養殖團體於新竹巨城購物中心共同舉辦「雲林鰻夯上場」國產鰻魚行銷推廣記者會，希望藉由北部大型百貨商場的人潮優勢，提升雲林鰻魚的市場能見度，促進產業穩定發展。

活動現場由雲林縣副縣長謝淑亞與知名主廚盧俊斌進行料理示範，運用新竹特色水潤餅與貢丸入菜，巧妙結合鰻魚風味，呈現「蕃茄莎莎蒲燒鰻魚Q餅」創意佳餚，展現國產鰻魚從家常餐桌到創新料理的多元應用潛力，現場也邀請民眾實際品嚐，深入認識國產鰻魚的細緻風味與高品質。

農業部漁業署攜手雲林縣政府今(27)日與在地鰻魚養殖團體於新竹巨城購物中心舉辦國產鰻魚行銷推廣記者會。圖二(右)為雲林縣副縣長謝淑亞、(圖左)漁業署長王茂城、(圖中)主廚盧俊斌。（圖／記者金祐妤攝）

雲林縣副縣長謝淑亞表示，鰻魚富含優質蛋白質、Omega-3 脂肪酸及維生素 A、B 群等多元營養，是全年齡、四季皆宜的健康食材，也是雲林重要的代表性水產品，縣府多年來配合漁業署政策，持續推動國產鰻魚內銷與品牌形塑，透過多元料理開發、食魚教育推廣及跨通路合作，讓國產鰻魚從產地穩定走向消費市場，成為民眾日常飲食中安心又美味的選擇。

新竹市政府產業發展處長嚴翊琦表示，近年新竹市與雲林縣在農漁產品推廣方面已累積良好合作基礎，包括今(一一四)年九月、雲林縣政府參與新竹市購物節、展售「雲林良品」，讓市民能直接接觸產地優質食材。此次雲林縣再次北上推廣鰻魚產品，象徵跨縣市合作與資源共享的持續深化，也展現地方政府攜手支持在地產業的具體行動。

雲林縣政府農業處處長魏勝德表示，雲林縣口湖鄉為全國最重要的鰻魚產區，產量長年居全臺之冠，近年鰻苗捕獲量穩定，帶動整體供應量充足，使國產鰻魚價格相較往年更為親民，正是國內消費者品嚐臺灣優質鰻魚的最佳時機。

新竹巨城購物中心總經理羅仕清表示，今(27)、明(28)兩日於購物中心噴水池廣場，舉辦雲林良品快閃市集活動，現場有限時限量鰻魚料理提供試吃品嚐，還有來自雲林肉品市場的系列肉品與年菜商品、雲林古坑的咖啡、以及其他特色農特產品，歡迎民眾踴躍前往參觀選購最優質的雲林良品。