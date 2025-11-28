年產3萬枚！美陸軍尋求廠商量產「XM1208」集束砲彈

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應烏克蘭戰爭推升的彈藥需求，美國與歐洲正努力擴大榴彈砲彈藥產能。據軍事媒體《Defense News》報導，美國陸軍已發布市場調查，尋找能大規模生產新型「XM1208」155公厘集束砲彈的承包商，目標是將年產量提升至3萬枚。

根據11月20日發布的市場調查文件，XM1208是美軍「火砲投射區域效應彈藥」(C-DAEM)計畫的一環，可由現役的M109A6/7「帕拉丁」(Paladin)自走砲及M777A2牽引砲發射，最大射程約22.5公里。

廣告 廣告

技術手冊顯示，每枚XM1208砲彈載有9枚「M99 先進子彈藥」。砲彈飛行至預定時間時，會釋放出子彈藥，這些子彈藥在墜落過程中解除保險，並在目標區上方約1.5公尺處引爆，每枚能釋放約1200片預製的「鎢破片」(tungsten fragments)，對目標區域形成殺傷效果。

集束武器雖能有效打擊面目標，但過去因「未爆彈率」(dud rate)過高而引發爭議。冷戰時期的「雙用途改良傳統彈藥」(DPICM)未爆率介於2%至14%之間，導致戰場遺留大量危險未爆彈。

為了降低此風險，XM1208採用了更先進的設計。若主要的近發引信失效，還有4道備用機制：包括撞擊觸發、煙火延遲引信以及兩道電子引信，確保子彈藥能確實引爆。

美軍計畫以C-DAEM系列取代舊款的DPICM。除了針對人員與輕型車輛的XM1208，該計畫還包含針對裝甲目標的XM1180砲彈。美軍在2024年3月測試成功後宣布，新一代彈藥不僅殺傷力增強，更具備在GPS訊號受干擾環境下運作的能力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)研究員坎西恩(Mark Cancian)分析，軍方始終認為集束彈藥具備有效性，應保留庫存以備緊急使用。他指出，目前的關鍵挑戰在於能否在合理的成本與重量下，將未爆彈率壓低至1%以下，這也是美軍持續投入研發的主因。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目

新任國防大學校長唐華本職學能強、治軍嚴 扮演「紅軍」要廣闊眼界

海鯤號連2天浮航測試 離潛航測試僅一步之遙

