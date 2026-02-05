一年瘦身16公斤！王必勝曬減重「前後對比照」：不用吃血壓藥了

王必勝分享自己瘦了16公斤的減重心得。翻攝自臉書



前衛福部次長王必勝今（2/5）日透過臉書分享近一年多來的瘦身成果，透露這段期間成功減重16公斤，目前體重穩定維持在約76公斤，且已持續半年之久，他同時曝光了一組「瘦身前後對比照」，看得出光是外型就明顯回春許多，引發網友關注。

王必勝分享，隨著體重下降與生活型態調整，他的糖化血色素（HbA1c）已從原本的6.3降至5.5，血壓藥也在半年前停用，但血壓仍穩定維持在120/80 mmHg左右。他強調，透過持續重訓，體能與肌力都有明顯提升，整體狀態比過去更佳，並形容這是一條「邁向健康人生的重要進步」。

談及減重過程中的變化，王必勝也分享一項「意外副作用」——酒量明顯下降。他笑稱，這反而讓自己順勢減少飲酒頻率與攝取量，對健康而言是加分效果。他也直言，現在的飲食與運動模式，已經內化為日常生活的一部分，對於長期維持相當有信心。

身為「無藥減重」的實踐者，王必勝坦言，過程中最困難的並非體力，而是「習慣的改變」。他觀察，許多人在減重路上卡關，往往來自長期形成的生活模式，例如時間一到就一定要進食、每餐非得吃到固定份量、沒有澱粉就缺乏飽足感，或始終提不起勁起身運動等，「要改變這些累積多年的習慣，比想像中困難得多。」

不過，王必勝也以自身經驗鼓勵有心減重的民眾，只要撐過約一個月，新習慣就會逐漸取代舊習慣，之後反而變得輕鬆自然。他分享具體原則，飲食控制可先從「減量」開始，再進一步調整內容；運動則不必一開始就高強度，從短時間、方便執行的項目著手，再逐步增加強度與頻率。

針對近期社會關注的減肥藥議題，王必勝也提及，有大型研究提醒，使用減肥藥後一旦停藥，其復胖比率明顯高於單純透過飲食控制與運動的族群。他直言，除非已有長期用藥的心理準備，否則最終仍需回到建立良好生活習慣這條路，才能真正維持減重成果。

