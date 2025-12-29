一年瘦12萬公斤!?可爾姿公布2025女性健身關鍵數據

可爾姿健身房2025年截至12月初，全台5萬多名女性會員累積減重達12萬公斤，相當於近140台1000c.c.汽車的總重量。（圖／台灣可爾姿提供）

女性健身市場持續升溫，數據最有說服力。根據全球女性健身領導品牌Curves可爾姿健身房2025年度統計，截至12月初，全台共有50,398名女性會員透過規律運動與科學訓練，累積減重達124,344公斤，平均每位會員減少2.47公斤。若換算重量，相當於近140台1000c.c.汽車的總重量，也等同近2,000名成年女性的體重總和，成為今年女性健身圈最吸睛的年度紀錄。

除了減重成果驚人，從區域分布來看，可爾姿據點和會員人數最多的縣市是雙北和高雄地區，可能顯示都會區女性對於「短時間、高效率、可長期執行」的運動模式需求持續攀升；在整體成長表現上，屏東地區的分店總成長幅度最為亮眼，年增率接近五成，展現屏東女性健身市場的高度潛力。而進一步從會員行為觀察，在「量身與訓練規劃」的使用頻率上，中部與北部縣市表現突出，反映女性會員對於「個人化健身」與「具體成果呈現」的高度重視；另外在會員的「星座」排行裡，人數最多的則是天蠍座、天秤座和處女座。

除了年度數據引發關注，由可爾姿舉辦一年一度全台規模最大的的女性專屬賽事「女神增肌減脂賽」，今年已經邁入第四屆，也在今年寫下全新里程碑。賽事自12月開放報名，今年首度將比賽時間橫跨農曆年，面臨年節美食、連假出遊等放鬆體態管理的誘因，報名人數卻逆勢突破一萬人次，創下歷史新高。

全台規模最大女性專屬賽事「可爾姿女神增肌減脂賽」，今年報名人數突破一萬人次，創歷史新高。（圖／台灣可爾姿提供）

不少教練表示，今年報名熱度空前，關鍵在於「凝聚力」。原來各分店為了榮譽與團隊向心力，紛紛號召會員，用群體力量彼此提醒與陪伴，讓比賽不再只是個人意志，而是一場集體挑戰。可爾姿督導部總監俞惠齡感動地說：「即使在最容易放縱的時刻，會員也一起選擇自律，這正是女神賽最大的不同。」她也指出，從年度減重數據到女神賽報名表現，都顯示女性健身已不再只是短期目標，而是一種穩定可持續的生活選擇。未來也將持續以科學化訓練、社群支持與正向陪伴，讓更多女性在每一個階段，看見更好的自己。